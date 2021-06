Atlético-MG x São Paulo: Daniel Alves, Benítez e Luan desfalcam o time; Liziero volta

Trio avança em recuperação de lesões, mas ainda não está à disposição de Hernán Crespo. Volante retorna da seleção olímpica e pode jogar

Daniel Alves, Benítez e Luan vão desfalcar o São Paulo contra o Atlético-MG neste domingo (13), às 16h, no Mineirão, pela terceira rodada do Brasileirão. O trio avançou na recuperação das lesões e tem feito trabalho de transição no gramado do CT da Barra Funda, sob supervisão da fisioterapia. Mas eles não estarão à disposição do técnico Hernán Crespo diante do Galo.

Daniel Alves (entorse no joelho direito) e Benítez (estiramento no adutor da coxa esquerda) estão fora desde a primeira final do Paulistão, no dia 20 de maio. Luan (edema na região posterior da coxa esquerda) atuou pela última vez na estreia do Brasileirão, no empate sem gols com o Fluminense, no Morumbi, no dia 29 de maio.

Por outro lado, Liziero voltou da seleção olímpica e treinou no CT do São Paulo nesta sexta-feira (11). Ele está à disposição de Crespo, que seguem sem contar com Arboleda (convocado pela seleção do Equador).

Com um ponto em dois jogos do Brasileirão, o São Paulo volta a treinar neste sábado antes de viajar para Belo Horizonte, onde enfrentará o Galo.