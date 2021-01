Atlético-MG x Santos: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça-feira (26), em jogo atrasado da 28ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e entram em campo nesta terça-feira (26), às 20h (de Brasília), no Mineirão, em jogo atrasado da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, antes da grande decisão da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x Santos DATA Terça-feira, 26 de janeiro de 2021 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, BRA HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Roberto Alves (PR)

Assistentes: Ivan Carlos Bohn (PR) e Rafael Trombeta (PR)

Quarto árbitro: Antonio Marcio Teixeira (MG)

VAR: Pablo Ramon (PE)

Assistentes VAR: Tiago Nascimento (PE) e Flavio Gomes Barroca (RN)

ONDE VAI PASSAR?



quer a recuperação no Brasileirão / Foto: Pedro Souza / Atlético-MG

A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, a partir das 20h (de Brasília).

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Visando a recuperação no Brasileirão após a derrota para o na última rodada por 3 a 2, o Atlético-MG entra em campo pressionado pela vitória para reduzir a diferença para o líder . Atualmente, estão com 54 pontos, oito a menos que o Colorado.

"É um jogo muito importante para a gente. É uma final e não podemos mais perder pontos", alertou Jair.

Já o Santos, de olho na final da Copa Libertadores, que será disputada no sábado (30), contra o , terá um time reserva contra o Galo.

O técnico Cuca deve manter apenas o goleiro John na equipe titular.

O ocupa a 10ª colocação do Brasileirão, com 45 pontos.

Mais artigos abaixo

Alô, BH! O Peixão já está na área! ⚪⚫⁣

⁣

📸 Ivan Storti / Santos FC⁣ pic.twitter.com/YEhl6xoN4K — Santos Futebol Clube (@SantosFC) January 25, 2021

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Guga, Réver (Gabriel), Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Hyoran; Savarino, Keno e Eduardo Vargas (Eduardo Sasha).

Provável escalação do Santos: John; Madson, Laércio (Luiz Felipe), Alex e Wagner Leonardo; Vinicius Balieiro (Guilherme Nunes), Jean Mota e Lucas Lourenço; Tailson, Bruno Marques (Marcos Leonardo) e Arthur Gomes.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Atlético-MG Campeonato Brasileiro 20 de janeiro de 2021 Vasco 3 x 2 Atlético-MG Campeonato Brasileiro 23 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Campeonato Brasileiro 31 de janeiro de 2021 17h (de Brasília) x Atlético-MG Campeonato Brasileiro 3 de fevereiro de 2021 21h30 (de Brasília)

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 2 x 0 Santos Campeonato Brasileiro 21 de janeiro de 2021 Santos 3 x 4 Goiás Campeonato Brasileiro 24 de janeiro de 2021

Próximas partidas