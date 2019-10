Atlético-MG x Santos: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Galo recebe o Peixe neste domingo (20), pela 27ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e entram em campo pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro na tarde deste domingo (20), às 16h (de Brasília), no Independência. O confronto terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x Santos DATA Domingo, 20 de outubro LOCAL Independência - Belo Horizonte, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATLÉTICO-MG

Vagner Mancini comandará o seu primeiro jogo no Independência, com o retorno de jogadores importantes. Nathan, ausência no empate com o na última rodada, está liberado, mas ainda não tem a sua escalação garantida.

"Essa não deixa de ser uma possibilidade. A volta do Nathan, ou a volta do Nathan com o Réver. É importante fazer uma avaliação de tudo que está acontecendo nessas 72 horas. O Réver fez dois tempos distintos. No primeiro tempo (contra o CSA) ele teve uma certa dificuldade, com o meio de campo aberto. Na segunda etapa ele melhorou, chegou bem à frente e articulou. É natural para um atleta deslocado que passe dificuldades, mas ele superou. Se saiu bem no segundo tempo. Os dias têm sido muito interessantes para mim no Atlético, porque estou tendo, a cada dia, mais informações. Diante de tudo isso a gente vai montar um time que seja extremamente competitivo no domingo.", disse o técnico.

Além do mais, Vinícius, que foi expulso na última rodada, poderá dar a lugar a Cazares.

Provável escalação do Atlético-MG: Cleiton; Guga, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Nathan, Elias, Luan, Cazares e Marquinhos (Otero); Di Santo.

SANTOS

Vindo de vitória sobre o Ceará por 2 a 1, o entra em campo contra o com o técnico Jorge Sampaoli podendo contar com os retornos de Marinho e Uribe, suspensos na última rodada.

O Santos segue na terceira posição do Brasileirão, com 51 pontos. Dez a menos que o líder .

Provável escalação do Santos: Paulo Victor; Galhardo, Geromel, David Braz e Cortez; Michel, Maicon (Rômulo ou Thaciano), Alisson, Luan e Pepê; André.

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Nos últimos 30 jogos entre as equipes, o leva uma pequena vantagem. Foram 28 vitórias para a equipe gaúcha, contra 25 para o Santos, além de 18 empates.

ANO JOGO COMPETIÇÃO 2019 Santos 3 x 1 Atlético-MG Brasileirão 2019 Santos 1 x 2 Atlético-MG Copa do 2019 Atlético-MG 0 x 0 Santos 2018 Santos 3 x 2 Atlético-MG Brasileirão 2018 Atlético-MG 3 x 1 Santos Brasileirão

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 1 x 4 Brasileirão 13 de outubro CSA 2 x 2 Atlético-MG Brasileirão 16 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Atlético-MG Brasileirão 27 de outubro 16h (de Brasília) Atlético-MG x Brasileirão 30 de outubro 19h30 (de Brasília)

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 0 x 0 Santos Brasileirão 13 de outubro Santos 2 x 1 Ceará Brasileirão 17 de outubro

