Atlético-MG x Santos: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Brasileirão

Jogo acontece neste sábado (11), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Atlético-MG e Santos se enfrentam neste sábado (11), no Mineirão, a partir das 19h (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo ao vivo do streaming da Amazon Prime (veja como assistir aqui), no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Atlético-MG x Santos DATA Sábado, 11 de junho de 2022 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marcelo de Lima Henrique - CE

Assistentes: Nailton Junior de Sousa e Renan Aguiar da Costa - CE

Quarto árbitro: Murilo Francisco Misson - MG

VAR: Rafael Traci - SC

Informações da partida

Sem perder para o Santos em Belo Horizonte há cinco anos, o Atlético-MG busca reencontrar o caminho da vitória no Brasileirão após duas rodadas (empatou com o Palmeiras sem gols, e foi derrotado pelo Fluminense por 5 a 3).

Para o confronto, o técnico Antonio Mohamed terá novamente à disposição Guilherme Arana, que retornou da seleção brasileira, enquanto Eduardo Vargas, recuperado de lesão na coxa direita, iniciou a transição física, mas segue fora.

Diego Godín, com a seleção uruguaia, e Nathan Silva, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, também são desfalques. Réver e Igor Rabello brigam por uma vaga ao lado de Junior Alonso.

🎥 Com Arana de volta, Galo já treina para encarar o Santos#VamoGalo 🏴🏳️ pic.twitter.com/SNXNZaAiO1 — Atlético (@Atletico) June 9, 2022

Do outro lado, o Santos, sem vencer há cinco rodadas (três empates e duas derrotas), busca a recuperação no Brasileirão. Atualmente, aparece no meio da tabela, com 13 pontos .

O técnico argentino Fabián Bustos terá o retorno de Ângelo, recuperado de uma lesão na coxa, enquanto Léo Baptistão, lesionado, está fora, assim como Jhojan Julio, com desconforto muscular.

Em 76 jogos disputados entre as equipes, o Atlético-MG soma 31 vitórias, contra 27 do Santos, além de 18 empates. A última derrota do Galo como mandante diante do Peixe ocorreu em julho de 2017, pela 13ª rodada do Brasileirão, no Independência. Na ocasião, a equipe paulista venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Mariano, Réver (Igor Rabello), Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Allan, Ademir, Nacho e Sasha; Hulk.

Santos: João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo e Sandry (Ricardo Goulart); Lucas Braga, Jhojan Julio e Bryan Angulo.

Desfalques

Atlético-MG

Eduardo Vargas: transição física.

Nathan Silva: suspenso (terceiro cartão amarelo).

Diego Godín: seleção uruguaia.

Zaracho: lesionado.

Santos

Léo Baptistão: lesionado.

Jhojan Julio: desconforto muscular.

Últimos resultados e próximos jogos

Atlético-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 0 x 0 Atlético-MG Brasileirão 5 de junho de 2022 Fluminense 5 x 3 Atlético-MG Brasileirão 8 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x Atlético-MG Brasileirão 15 de junho de 2022 19h (de Brasília) Atlético-MG x Flamengo Brasileirão 19 de junho de 2022 16h (de Brasília)

Santos

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 2 x 2 Santos Brasileirão 4 de junho de 2022 Santos 1 x 1 Internacional Brasileirão 8 de junho de 2022

Próximas partidas