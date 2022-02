Atlético-MG x Patrocinense: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Mineiro 2022?

A bola vai rolar neste domingo (6) para Atlético-MG x Patrocinense, válido pela quarta rodada do Campeonato Mineiro, a partir das 11h (do horário de Brasília). É o primeiro duelo entre as equipes em 2022. No último encontro, o Galo venceu o rival por 3 a 1, em março de 2021

Vindo de goleada sobre o Uberlândia, o Atlético-MG ocupa a ponta da tabela, enquanto o Patrocinense vem de vitória sobre o URT por 1 a 0.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Com duas vitórias e um empate no Campeonato Mineiro 2022, o Atlético-MG volta ao Mineirão neste domingo depois da temporada histórica em 2021.

Para o confronto, o técnico Antonio "El Turco" Mohamed, irá a campo com força máxima. Assim, Allan e Keno, recuperados da Covid-19, podem retornar.

Já o Patrocinense, com quatro pontos, busca a segunda vitória no Estadual.

Rayan, Nando e Márcio Jonatan, expulsos contra o URT, são desfalques.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Atlético-MG: Everson; Mariano; Godín (Réver), Nathan Silva e Arana; Allan, Jair, Zaracho e Nacho; Keno (Ademir) e Hulk.

Possível escalação do Patrocinense: Jaccson; Douglas Dias, João Gabriel, Alisson Brand e Samuel Toscas; Michel Elói, Jefferson, Wellington e Léo Costa; Aslen e Reis.

DESFALQUES

ATLÉTICO-MG:

Eduardo Vargas: lesionado

Dodô: lesionado

PATROCINENSE:

Márcio Jonatan: suspenso (cartão vermelho)

Nando: suspenso (cartão vermelho)

Rayan: suspenso (cartão vermelho)

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Atlético-MG e Patrocinense será transmitido ao vivo pelo Premiere, na tv fechada, neste domingo.