Atlético-MG x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão Sub-20

Partida acontece neste sábado (2), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20; veja como acompanhar na internet

Atlético-MG e Palmeiras se enfrentam neste sábado (2), no Estádio das Alterosas, a partir das 15h (de Brasília), pela quarta rodada do Grupo A do Campeonato Brasileiro Sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Eleven Sports, no streaming.

Na quinta posição, com quatro pontos, o Galo busca o segundo triunfo para entrar no G-4 do Brasileirão Sub-20. No momento, soma uma vitória, um empate e uma derrota.

Do outro lado, o Palmeiras, com seis pontos, e na quarta posição, registra duas vitórias e uma derrota nos primeiros três jogos.

Prováveis escalações

Possível escalação do Atlético-MG Sub-20: Gabriel, Leonardo Santos, Carlos Daniel, Jose Mendes, Felipe, Gabriel Santos, Araujo, Daniel Borges, Cadu, Vitinho e João Vitor.

Possível escalação do Palmeiras Sub-20: Natan; Denzel, Talisca, Gustavo Mancha e Thauan; Jota, Luiz Freitas e Kauan; Carlos Matheus, Daniel e Wendell.

Desfalques da partida

Atlético-MG:

sem desfalques confirmados.

Palmeiras:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Atlético-MG x Palmeiras DATA Sábado, 2 de julho de 2022 LOCAL Estádio das Alterosas - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Andreza Helena de Siqueira (MG)

Assistentes: Juliana Nascimento e Helen Aparecida Gonçalves (MG)

Quarto árbitro: Francielly Fernanda Lima (MG)

Últimos resultados e próximos jogos

Palmeiras

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 2 x 0 Fortaleza Brasileirão Sub-20 25 de junho de 2022 Palmeiras 7 x 0 União Mogi Paulistão Sub-20 29 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Ceará Brasileirão Sub-20 9 de julho de 2022 A definir Palmeiras x Botafogo Brasileirão Sub-20 17 de julho de 2022 11h (de Brasília)

Atlético-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 1 x 1 Cruzeiro Brasileirão Sub-20 25 de junho de 2022 Atlético-MG 2 x 1 Futgol Mineiro Sub-20 29 de junho de 2022

Próximas partidas