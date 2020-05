Atlético-MG x Olímpia 2013: escalações, gols e tudo sobre a final da Copa Libertadores

Relembre a campanha do Galo na conquista do título em pleno Mineirão

No próximo domingo (17), os torcedores do Atlético-MG poderão relembrar a épica conquista da de 2013. Após ter perdido o primeiro jogo da final por 2 a 0, o venceu nos pênaltis por 4 a 3, dentro do Mineirão, sob o comando do técnico Cuca.

JOGO 2 (4) x (3) 0 DATA DO JOGO 24 de julho de 2013 DATA DA REPRISE Domingo, 17 de maio de 2020 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 16h (de Brasília)

ESCALAÇÕES

Atlético-MG



Foto: Getty Images

Victor; Michel (Alecsandro, aos 72'), Leonardo Silva, Réver e Júnior César; Pierre (Rosinei, aos 46'), Josué e Ronaldinho Gaúcho; Bernard, Diego Tardelli (Guilherme, aos 80') e Jô. Técnico: Cuca.

Olimpia

Martín Silva; Mazacotte, Miranda, Manzur e Candia; Benítez, Pittoni, Aranda e Alejandro Silva (Giménez, aos 71'); Salgueiro (Báez, aos 83') e Bareiro (Ferreyra, aos '46). Técnico: Éver Hugo Almeida.

GOLS

OS GOLS

Com um gol de Jô marcado no primeiro minuto do segundo tempo e outro de Leonardo Silva aos 41, a equipe fez 2 a 0 no tempo normal, anulou a vantagem dos paraguaios construída no jodo da ida (2 a 0) e venceu por 4 a 3 nos pênaltis.

A CAMPANHA DO ATLÉTICO-MG

RODADA JOGO GOLS 1ª Atlético-MG 2 x 1 Réver e Jô; Aloísio 2ª de Sarandí 2 x 5 Atlético-MG Furch e Aguirre; Bernard (3), Diego Tardelli e Jô 3ª Atlético-MG 2 x 1 Jô e Ronaldinho; 4ª The Strongest 1 x 2 Atlético-MG Figueroa; Diego Tardelli e Méndez (contra) 5ª Atlético-MG 5 x 2 Arsenal de Sarandí Diego Tardelli, Ronaldinho (2), Luan e Alecsandro; Braghieri e Benedetto 6ª São Paulo 2 x 0 Atlético-MG Rogério Ceni e Ademílson; - Oitavas de final São Paulo 1 x 2 Atlético-MG Jadson; Ronaldinho e Diego Tardelli Oitavas de final Atlético-MG 4 x 1 São Paulo Jô (3) e Diego Tardelli; Luís Fabiano Quartas de final 2 x 2 Atlético-MG Riascos e Fidel Tenório; Diego Tardelli e Luan Quartas de final Atlético-MG 1 x 1 Tijuana Réver; Riascos Semifinal Newell's Old Boys 2 x 0 Atlético-MG Maxi Rodríguez e Scocco; - Semifinal Atlético-MG 2 (3) x (2) 0 Newell's Old Boys Bernard e Guilherme; - Final Olimpia 2 x 0 Atlético-MG Alejandro Silva e Pittoni; - Final Atlético-MG 2 (4) x (3) 0 Olimpia Jô e Leonardo Silva; -

A CAMPANHA DO OLIMPIA