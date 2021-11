Atlético-MG x Juventude: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O Atlético-MG enfrenta o Juventude neste sábado (20), no Mineirão, às 19h (de Brasília), em duelo válido pela 34ª rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, no pay-per-view, transmite o jogo deste sábado. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

Qual o canal do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Atlético-MG, que está muito próximo do título do Brasileirão, conta com mais três pontos para colocar sua mão na taça. A equipe do técnico Cuca está com oito pontos na frente do vice-líder Flamengo, sendo que ambos tem um jogo a menos.

Para este jogo, a equipe terá a volta de Gulherme Arana, que estava suspenso. Além disso, a equipe conta com a volta de Junior Alonso, Savarino, Vargas e Alan Franco, que estavam com suas seleções. No esntanto, o técnico Cuca segue sem o reforço de Nacho Fernández, se recuperando de lesão.

Do outro lado, o Juventude, que vem de uma recuperação com duas vitórias, quer surpreender o Galo em pleno Mineirão. A equipe comandada por Jair Ventura está na 15ª posição, com 39 pontos.

A equipe apenas terá o desfalque do meio-campista Elton, que está machucado. Enquanto o atacante Nicolas Castillo é dúvida.

Provável escalação do Atlético-MG: Éverson; Guga, N. Silva, Alonso, Arana; Jair, Allan, Zaracho, Keno; Hulk e Diego Costa.

Provável escalação do Juventude: Friedrich; Paulinho, Mendes, Forster, Matheus; Jadson, Dawhan, Castilho, Capixaba; Wesley e Ricardo Bueno.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 3 x 0 Corinthians Brasileirão Série A 10 de novembro de 2021 Athletico-PR 0 x 1 Atlético-MG Brasileirão Série A 16 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Atlético-MG Brasileirão Série A 24 de novembro de 2021 21h30 (de Brasília) Atlético-MG x Fluminense Brasileirão Série A 28 de novembro de 2021 16h (de Brasília)

JUVENTUDE

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 0 x 2 Juventude Brasileirão Série A 14 de novembro de 2021 Juventude 1 x 0 Fluminense Brasileirão Série A 17 de novembro de 2021

Próximas partidas