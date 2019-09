Atlético-MG x Internacional: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (14), pela 19ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e internet

Sem vencer há dois jogos, o recebe o , finalista da Copa do , neste domingo (15), às 11h (de Brasília), em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real clicando AQUI!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x Internacional DATA Domingo, 15 de setembro LOCAL Independência - Belo Horizonte, BRA HORÁRIO 11h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATLÉTICO-MG

Pressionado com as quatro derrotas seguidas no Brasileirão, Rodrigo Santana será obrigado a fazer duas alterações na equipe que enfrenta o Internacional neste domingo (15). Com Igor Rabello suspenso, e Jair, lesionado, o técnico deve substituí-los por Léo Silva e Ramón Martínez, enquanto Bruninho e Chará disputam uma vaga no setor ofensivo.

"O Bruninho vinha treinando muito bem. Era uma primeira opção de entrada de velocidade no jogo do Rio de Janeiro, que eu acabei não podendo fazer, já que tive que mudar duas vezes no primeiro tempo. Mas seria bom para medir um pouco. Bruninho vinha sem jogar, sem ritmo e daria confiança", disse.

Atualmente, o ocupa a oitava posição, com 27 pontos.

Provável escalação do Atlético-MG: Cleiton; Patric, Réver, Léo Silva, Fábio ; Ramón Martínez e Elias; Chará (Bruninho), Vinicius e Cazares; Ricardo Oliveira

INTERNACIONAL

Visando a final da Copa do Brasil, o pode poupar alguns jogadores após ter perdido o primeiro jogo para o -PR por 1 a 0 na Arena da Baixada.

Com total confiança, a equipe comandada por Odair Hellmann vem de vitória sobre o na última rodada do Brasileiro, mesmo com time reserva.

Mais artigos abaixo

No entanto, o retrospecto como mandante preocupa. Até o momento, o time venceu apenas uma partida e marcou somente dois gols jogando longe do Beira-Rio.

Provável escalação do Internacional: ​Marcelo Lomba; Zeca, Emerson Santos, Klaus e Heitor; Nonato, Rithley e Sarrafiore; Rafael Sóbis, Wellington Silva e Guilherme Parede.

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Nos últimos cinco jogos entre as equipes, foram três vitórias para o Galo, uma para o Internacional, além de um empate. DATA JOGO COMPETIÇÃO 21/11/2018 Internacional 1 x 2 Atlético-MG Brasileirão 06/08/2018 Atlético-MG 0 x 1 Internacional Brasileirão 30/08/2017 Internacional 0 x 1 Atlético-MG 02/11/2016 Atlético-MG 2 x 2 Internacional 26/10/2016 Internacional 1 x 2 Atlético-MG Copa do Brasil

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Atlético-MG Brasileirão 1 de setembro 2 x 1 Atlético-MG Brasileirão 8 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Atlético-MG 19 de setembro 21h30 (de Brasília) Avaí x Atlético-MG Brasileirão 23 de setembro 20h (de Brasília)

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 1 x 0 São Paulo Brasileirão 7 de setembro 1 x 0 Internacional Copa do Brasil 11 de setembro

Próximas partidas