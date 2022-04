Atlético-MG x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão Série A 2022

Atlético-MG e Internacional se enfrentam neste domingo (10), no Mineirão, a partir das 16h (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da RBS, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x Internacional DATA Domingo, 10 de abril de 2022 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A RBS, na TV aberta, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo (10), no Mineirão.

MAIS INFORMAÇÕES

Um dos times a ser batido, o Atlético-MG chega embalado após a conquista da Supercopa do Brasil e do Campeonato Mineiro.

Depois da vitória sobre o Tolima na primeira rodada da Libertadores, o Galo estreia no Brasileirão em busca do bi. Atualmente, está invicto dentro de casa com 16 vitórias na competição nacional.

Do outro lado, o Internacional atravessa o momento oposto do rival. Fora da final do Campeonato Gaúcho e eliminado precocemente da Copa do Brasil, o Colorado vem de empate com o 9 de Octubre na Copa Sul-Americana.

Em 72 jogos disputados entre as equipes, o Galo tem retrospecto negativo contra o Inter. São 23 vitórias atleticanas, contra 30 do Colorado, além de 19 empates.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Atlético-MG é favorito contra o Internacional nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,50 no triunfo do Galo, $ 4,0 no empate e $ 7,50 caso o Colorado vença.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,10 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 1,70 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Mais artigos abaixo

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 8,50.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 3 x 1Cruzeiro Mineiro 2 de abril de 2022 Tolima 0 x 2 Atlético-MG Libertadores 7 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x América-MG Libertadores 13 de abril de 2022 21h (de Brasília) Athletico-PR x Atlético-MG Brasileirão 17 de abril de 2022 18h (de Brasília)

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 0 x 1 Internacional Gauchão 24 de março de 2022 9 de Octubre 2 x 2 Internacional Sul-Americana 7 de abril de 2022

Próximas partidas