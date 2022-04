Atlético-MG x Internacional: escalação, desfalques e mais do jogo do Brasileirão Série A 2022

A bola vai rolar neste domingo (10) para Atlético-MG x Internacional, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, a partir das 16h (do horário de Brasília), no Mineirão. É o primeiro duelo entre as equipes em 2022, seis meses após o último encontro entre os rivais, válido pelo returno do Brasileirão da última temporada. Na ocasião, o Galo venceu por 1 a 0.

O Atlético-MG, atual campeão brasileiro, chega embalado com os títulos da Supercopa do Brasil e do Campeonato Mineiro, enquanto o Inter chega pressionado após o empate o 9 de Octubre na Copa Sul-Americana.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Mineirão, o Atlético-MG, sob o comando de Antonio Mohamed, ainda não sabe se poderá contar com Réver e Matías Zaracho, com desgaste físico, enquanto Dodô, em recuperação de cirurgia no joelho, é desfalque certo.

Do outro lado, o Internacional, chega para o confronto após um contratempo de um dia por conta de problemas na aeronave em Manta, no Equador, onde empatou com o 9 de Octubre pela estreia na Copa Sul-Americana.

Para o confronto, o técnico Medina trata Taison e Wesley Moraes como dúvidas. Caso eles não fiquem à disposição, Caio Vidal e Alemão são os mais cotados.

Possível escalação do Atlético-MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso (Réver) e Guilherme Arana; Allan, Jair e Nacho Fernández; Ademir (Matías Zaracho), Hulk e Keno.

Possível escalação do Internacional: Daniel; Bustos, Bruno Mendez, Kaique Rocha e Mercado; Gabriel, Liziero, Maurício, Edenílson e Caio Vidal; Alexandre Alemão.

DESFALQUES

ATLÉTICO-MG:

Dodô: lesionado

INTERNACIONAL:

D'Alessandro, Moisés, David e Wanderson: machucados

Cuesta: em negociação com o Botafogo

ARBITRAGEM

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo - RJ

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique e Carlos Henrique Alves - RJ

Quarto árbitro: Ronei Candido Alves - MG

VAR: Carlos Eduardo Nunes - RJ

Auxiliar VAR: Diogo Carvalho Silva - RJ

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Atlético-MG é favorito contra o Internacional nas odds da Bet365

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,10 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 1,70 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 8,50.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Atlético-MG e Interacional será transmitido ao vivo pela Globo (para MG e RS), na TV aberta, e pelo Premiere, no pay-per-view, neste domingo (10).