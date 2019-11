Atlético-MG x Goiás: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Galo volta a campo nesta quarta-feira (6) pelo Brasileirão após empate por 2 a 2 com o Fortaleza; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após o empate por 2 a 2 com o Fortaleza, o busca reencontrar o caminho da vitória. Nesta quarta-feira (6), o recebe o , às 20h (de Brasília), em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV (exceto para Minas Gerais) e do canal Premiere. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x Goiás DATA Quarta-feira, 6 de novembro LOCAL Mineirão - Belo Horizonte (MG) HORÁRIO 20h (de Brasília)

O duelo terá transmissão ao vivo dos canais SporTV (exceto para Minas Gerais) e Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATLÉTICO-MG

O Atlético-MG não está confirmado por Vagner Mancini para enfrentar o Goiás, na noite de hoje, no Mineirão. O técnico está em dúvida sobre a entrada de Juan Cazares no time titular, mas ratifica o retorno de Fábio à linha defensiva.

A principal dúvida é em relação ao meio-campo. Sem Nathan, lesionado, a comissão técnica deve usar Zé Welison e Elias como volantes. O meio-campo ofensivo contará com o retorno de Rómulo Otero ao lado de Luan. A dúvida é quem acompanhará a dupla: Cazares ou David Terans?

Provável escalação: Cleiton; Patric, Igor Rabello, Réver e Fábio Santos; Zé Welison e Elias; Luan, Terans (Cazares) e Otero; Franco Di Santo.

GOIÁS

Depois de vencer o Avaí, o Goiás tenta uma sequência de resultado positivo contra o Atlético-MG. Para este jogo, o técnico Ney Franco promoverá a estreia do zagueiro Lucão, ex- , que entra no lugar do suspenso Fábio Sanches. Outra mudança é no meio-campo: Gilberto volta de suspensão e fica com a vaga de Breno.

Ney Franco adiantou ainda que existe a possibilidade de fazer outras duas mudanças no time, por conta de desgaste muscular. Com isso, Jefferson e Léo Sena podem ser poupados.

Provável escalação: Tadeu; Yago Rocha, Lucão, Rafael Vaz e Jefferson (Alan Ruschel); Gilberto, Yago Felipe e Léo Sena (Thalles); Michael, Rafael Moura e Leandro Barcia.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 0 x 2 Brasileirão 30 de outubro 2 x 2 Atlético-MG Brasileirão 2 de novembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Atlético-MG Brasileirão 10 de novembro 16h (de Brasília) x Atlético-MG Brasileirão 17 de novembro 16h (de Brasília)

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA Goiás 2 x 2 Flamengo Brasileirão 30 de outubro Goiás 2 x 0 Avaí Brasileirão 3 de novembro

Próximas partidas