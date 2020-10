Atlético-MG x Goiás: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (10), pela 15ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando reencontrar o caminho da vitória após ser derrotado pelo Fortaleza no meio da semana, o Atlético-MG recebe o neste sábado (10), às 21h (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x Goiás DATA Sábado, 10 de outubro de 2020 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida será transmitida ao vivo no SporTV e Premiere. Na, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Após ser derrotado pelo com um jogadr amis, o Atlético-MG pensa apenas na vitória neste sábado (10).

Para o duelo, o técnico Jorge Sampaoli deverá contar com o retorno de Nathan, recuperado de um incômodo na coxa esquerda.

O Atlético está na liderança, com 27 pontos, seguido de perto agora pelo , com 25.

Já o Goiás entra em campo pressionado após o protesto da torcida dentro do CT nesta sexta-feira (9).

"Vejo como normal, a gente está em uma situação que ninguém deseja, ninguém quer estar. É normal cobrarem para tentar ajudar a gente a sair desta situação.", analisou Shaylon.

Na lanterna com duas derrotas seguidas, o registra apenas nove pontos.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Guga (Mariano), Réver, Igor Rabello e Guilherme Arana; Jair, Allan e Nathan (Hyoran); Keno, Eduardo Sasha e Marrony.

Provável escalação do Goiás: Tadeu; Edílson (Yago Rocha), David Duarte, Heron, Jefferson; Breno, Sandro, Daniel Bessa (Ignacio Jara); Victor Andrade, Vinícius, Rafael Moura.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 3 x 1 Campeonato Brasileiro 27 de setembro de 2020 Atlético-MG 4 x 1 Campeonato Brasileiro 4 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Goiás Campeonato Brasileiro 10 de outubro de 2020 21h (de Brasília) Atlético-MG x Campeonato Brasileiro 14 de outubro de 2020 21h30 (de Brasília)

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA Goiás 2 x 3 Campeonato Brasileiro 4 de outubro de 2020 Goiás 2 x 4 Fluminense Campeonato Brasileiro 8 de outubro de 2020

Próximas partidas