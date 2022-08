Atlético-MG x Goiás: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste sábado (20), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Atlético-MG e Goiás se enfrentam neste sábado (20), no Mineirão, a partir das 16h30 (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Depois da eliminação na Copa Libertadores, o Atlético-MG busca emplacar a segunda vitória consecutiva no Brasileirão. Na sétima posição, o Galo soma 35 pontos, três a menos que o Fluminense, equipe que fecha o G-4.

Para o confronto, o técnico Cuca terá apenas um desfalque certo: o volante Otávio, com lesão muscular.

Do outro lado, Eduardo Vargas, que foi expulso na eliminação para o Palmeiras, não participou da vitória sobre o Coritiba, mas pode retornar neste sábado.

Já o Goiás, sem vencer há duas rodadas (uma derrota e um empate), o Goiás, na 13ª posição com 26 pontos, está a três do Avaí, equipe que abre o Z-4.

Em 58 jogos disputados entre as equipes, o Atlético-MG soma 23 vitórias, contra 17 do Goiás, além de 18 empates. No último encontro, válido pelo Brasileirão de 2022, as equipes empataram por 2 a 2.

Prováveis escalações

Possível escalação do ATLÉTICO-MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Zaracho (Nacho); Pavón (Kardec), Keno e Hulk.

Possível escalação do GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Reynaldo, Caetano e Sávio; Fellipe Bastos, Matheus Sales, Diego, Luan Dias e Dadá Belmonte; Pedro Raul.

Desfalques da partida

Atlético-MG:

Otávio: lesionado.

Goiás:

Sidimar, Da Silva, Matheusinho e Luiz Filipe: departamento médico.

Quando é?

JOGO Atlético-MG x Goiás DATA Sábado, 20 de agosto de 2022 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Alex Ang Ribeiro (SP)

Quarto árbitro: Ronei Candido Alves (MG)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Atlético-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 0 (6) x (5) 0 Atlético-MG Libertadores 11 de agosto de 2022 Coritiba 0 x 1 Atlético-MG Brasileirão 14 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO América-MG x Atlético-MG Brasileirão 28 de agosto de 2022 16h (de Brasília) Atlético-GO x Atlético-MG Brasileirão 4 de setembro de 2022 18h (de Brasília)

Goiás

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 3 x 0 Goiás Brasileirão 7 de agosto de 2022 Goiás 1 x 1 Avaí Brasileirão 13 de agosto de 2022

Próximas partidas