Atlético-MG x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Jogo acontece neste sábado (25), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

O Atlético-MG recebe o Fortaleza na noite deste sábado (25), às 21h (de Brasília), no Mineirão, pela 14ª rodada do Brasileirão 2022. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada, além da plataforma de streaming Premiere FC.

O Atlético-MG deve ir a campo neste sábado com uma equipe alternativa, já que visa o compromisso pela Copa Libertadores no meio da semana. O Galo é o quarto colocado do Brasileirão, com 21 pontos.

A equipe de Turco Mohamed tem cinco desfalques para o duelo no Mineirão: Nacho e Mariano estão suspeitos, enquanto Jair, Zaracho e Keno estão no departamento médico. Desta forma, o técnico, inevitavelmente, fará modificações em seus onze iniciais.

Já o Fortaleza, embora esteja na zona de rebaixamento do campeonato, ocupando o 19º lugar, com 10 pontos, também irá mexer no time, pois é mais uma equipe a disputar a Libertadores nos próximos dias.

O Tricolor não terá Robson e Hércules, machucados, enquanto Zé Welison não pode jogar por questões contratuais. Por outro lado, Matheus Jussa, recuperado de lesão, e Lucas Crispim retornam.

Nos últimos 14 confrontos diretos entra as equipes, o Atlético-MG venceu sete vezes, o Fortaleza cinco, além de dois empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do ATLÉTICO-MG: Everson; Guga, Nathan Silva, Alonso (Réver) e Guilherme Arana; Allan, Otávio e Rubens (Calebe); Sávio (Vargas), Ademir e Sasha (Hulk).

Possível escalação do FORTALEZA: Marcelo Boeck; Ceballos, Marcelo Benevenuto, Titi; Pikachu, Felipe, Ronald, Lucas Lima, Juninho Capixaba; Moisés e Romero.

Desfalques da partida

Atlético-MG:

Mariano e Nacho: suspensos.

Zaracho, Jair e Keno: lesionados.

Fortaleza:

Robson e Hércules: machucados.

Zé Welison: fora por questões contratuais.

Quando é?

JOGO Atlético-MG x Fortaleza DATA Sábado, 25 de junho de 2022 LOCAL Mineirão, Belo Horizonte - MG HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jean Pierre Lima (RS)

Assistentes: Leirson Martins e Lucio Flor (RS)

Quarto árbitro: Vinicius Amaral (MG)

VAR: Daniel Bins (RS)

Últimos resultados e próximos jogos

Atlético-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 2 x 1 Flamengo Copa do Brasil 22 de junho de 2022 Atlético-MG 2 x 0 Flamengo Brasileirão 19 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Emelec x Atlético-MG Libertadores 28 de junho de 2022 19h15 (de Brasília) Juventude x Atlético-MG Brasileirão 2 de julho de 2022 16h30 (de Brasília)

Fortaleza

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 2 x 0 Ceará Copa do Brasil 22 de junho de 2022 Fortaleza 1 x 0 América-MG Brasileirão 19 de junho de 2022

Próximas partidas