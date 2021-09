Atlético-MG x Fluminense: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta (15), pelo jogo de volta das quartas da Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Atlético-MG e Fluminense entram em campo nesta quarta-feira (15), no Mineirão, às 19h (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Galo tem a vantagem do empate após vencer o primeiro duelo por 2 a 1. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x Fluminense DATA Quarta-feira, 15 de setembro de 2021 LOCAL Mineirão, Belo Horizonte - MG HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Alex Ang Ribeiro (SP)

Quarto árbitro: Ilbert Estevam da Silva (SP)

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

Assistente do VAR: Fabricio Porfirio de Moura (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor precisa reverter o placar do jogo de ida / Foto: Lucas Merçon/Fluminense

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, vão transmitir o jogo desta quarta-feira. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com a vantagem do empate após ter vencido o jogo de ida por 2 a 1, o Atlético-MG entra em campo defendendo também tabus diante do rival: o Galo não perde para os cariocas há três anos, além de nunca ter perdido para o Tricolor em uma decisão de mata-mata.

O Alvinegro não terá Tchê e Tchê e Savarino, lesionados, enquanto Nathan Silva já disputou a competição pelo Atlético-GO e, por isso, não poderá entrar em campo.

Do outro lado, o Fluminense entra em campo precisando de uma vitória por dois gols para avançar, ou por um tento de diferença para levar a decisão aos pênaltis.

PREPARAÇÃO FINALIZADA! Amanhã tem decisão pro #TimeDeGuerreiros! Pra cima! 🇭🇺



📸: Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/gdACYAj4e4 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 14, 2021

O Tricolor tem dúvidas para o jogo desta quarta-feira: André e Nonato estão com dores musculares, assim como Martinelli. No entanto, Samuel Xavier e Jhon Arias retornam.

Vale lembrar que na Copa do Brasil não existe mais o critério de gols marcados fora de casa.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Mariano, Igor Rabello (Réver), Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair, Zaracho e Nacho Fernandez; Vargas e Hulk.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; André (Wellignton), Nonato (Martinelli) e Yago; Luiz Henrique, Caio Paulista e Fred.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 0 x 2 Atlético-MG Brasileirão 12 de setembro de 2021 RB Bragantino 1 x 1 Atlético-MG Brasileirão 29 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Sport Brasileirão 18 de setembro de 2021 19h (de Brasília) Palmeiras x Atlético-MG Copa Libertadores 21 de setembro de 2021 21h30 (de Brasília)

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 2 x 1 São Paulo Brasileirão 12 de setembro de 2021 Chapecoense 1 x 2 Fluminense Brasileirão 7 de setembro de 2021

Próximas partidas