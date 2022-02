Atlético-MG x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e informações da final da Supercopa do Brasil

Uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro, Atlético-MG x Flamengo decidem o título da Supercopa do Brasil neste domingo (20), às 16h (de Brasília), na Arena Pantanal. A final terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do SporTV, na TV fechada. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x Flamengo DATA Domingo, 20 de fevereiro de 2022 LOCAL Arena Pantanal - Cuiabá, MT HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Globo, na TV aberta, e o SporTV, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo (20), na Arena Pantanal. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O troféu é disputado entre o atual campeão brasileiro contra o vencedor da Copa do Brasil. No entanto, como o Atlético-MG conquistou os dois títulos em 2021, o Flamengo entrou na disputa como vice-campeão nacional da última temporada.

Os rubro-negros, aliás, conquistaram as duas últimas edições da Supercopa do Brasil. Em 2020 venceu o Athletico-PR, e em 2021 superou o Palmeiras. Do outro lado, o Galo disputa a competição pela primeira vez.

A escolha do estádio

Depois de muita polêmica, a CBF anunciou a Arena Pantanal, em Cuiabá, como palco da decisão. Inicialmente, estava marcado para o Mané Garrincha, em Brasília, mas a entidade precisou mudar a sede por causa das restrições sanitárias do local.

A campanha do Atlético-MG na Copa do Brasil 2021

Bicampeão da Copa do Brasil, o Atlético-MG encerrou o ano de 2021 com sua Tríplice Coroa (Mineiro, Brasileiro e Copa do Brasil).

Remo 0 x 2 Atlético-MG - terceira fase (ida)

Atlético-MG 2 x 1 Remo - terceira fase (volta)

Atlético-MG 2 x 0 Bahia - oitavas de final (ida)

Bahia 1 x 2 Atlético-MG - oitavas de final (volta)

Fluminense 1 x 2 Atlético-MG - quartas de final (ida)

Atlético-MG 1 x 0 Fluminense - quartas de final (volta)

Atlético-MG 4 x 0 Fortaleza - semifinal (ida)

Fortaleza 1 x 2 Atlético-MG - semifinal (volta)

Atlético-MG 4 x 0 Athletico-PR - final (ida)

Athletico-PR 1 x 2 Atlético-MG - final (volta)

As campanhas de Atlético-MG e Flamengo no Brasileirão 2021

Após 50 anos, o Atlético-MG quebrou o jejum e foi campeão brasileiro em 2021. O Galo encerrou a campanha com 84 pontos, registrando 26 vitórias, seis empates e seis derrotas.

Do outro lado, o Flamengo, com 71 pontos, somou 21 triunfos, oito empates e nove derrotas, e encerrou o ano na vice-liderança.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Flamengo é favorito contra o Atlético-MG nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,62 no triunfo do Rubro-Negro, $ 3,20 no empate e $ 2,75 caso o Galo vença.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,90 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 1,90 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 10,00.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Flamengo

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 5 x 0 Nova Iguaçu Carioca 13 de fevereiro de 2022 Madureira 1 x 2 Flamengo Carioca 16 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo x Flamengo Carioca 23 de fevereiro de 2022 20h (de Brasília) Flamengo x Resende Carioca 27 de fevereiro de 2022 16h (de Brasília)

Atlético-MG

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 0 x 2 Atlético-MG Mineiro 12 de fevereiro de 2022 Atlético-MG 1 x 0 Athletic Mineiro 16 de fevereiro de 2022

Próximas partidas