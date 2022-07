Atlético-MG x Flamengo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileiro sub-20

Partida acontece neste sábado (16), pela sexta rodada Brasileiro sub-20; veja como acompanhar na TV e na internet

Atlético-MG e Flamengo entram em campo neste sábado (16), no SESC Alterosas, a partir das 13h45 (de Brasília), pela sexta rodada do Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

O Atlético-MG vai a campo sabendo que uma vitória pode deixá-lo próximo aos líderes do grupo A. O Galo é o quinto colocado, com 7 pontos somados (duas vitórias, um empate e duas derrotas).

Já o Flamengo, terceiro colocado, com 10 pontos marcados (três vitórias, um empate e uma derrota), busca o triunfo para tentar alcançar o topo.

Prováveis escalações

Possível escalação do Atlético-MG: Gabriel Delfim, João Vitor, Gabriel Santos, Araújo, Jose Mendes, Vitinho, Yan Philipe, Cadu, Daniel Borges, Leonardo Santos e Felipe Felicio.

Possível escalação do Flamengo: Dyogo, Kayke, Richard, Diego Santos, Werton, Mateusão, Santiago Ocampos, Cleiton, Daniel Cabral, Evertton e Petterson.

Desfalques da partida

Atlético-MG:

sem desfalques confirmados.

Flamengo:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Atlético-MG x Flamengo DATA Sábado, 16 de julho de 2022 LOCAL SESC Alterosas, Belo Horizonte - MG HORÁRIO 13h45 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: André Bento (MG)

Assistentes: Marconi Vieira e Riane Neto (MG)

Quarto árbitro: Francielly Castro (MG)

Últimos resultados e próximos jogos

Atlético-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 4 x 0 Pouso Alegre Mineiro sub-20 13 de julho de 2022 Uberlândia 1 x 1 Atlético-MG Mineiro sub-20 10 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO América-MG x Atlético-MG Brasileiro sub-20 22 de julho de 2022 19h (de Brasília) Atlético-MG x Fortaleza Brasileiro sub-20 30 de julho de 2022 10h (de Brasília)

Flamengo

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 1 x 1 Cruzeiro Brasileiro sub-20 9 de julho de 2022 Flamengo 4 x 0 Bangu Carioca sub-20 6 de julho de 2022

Próximas partidas