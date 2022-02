Atlético-MG x Flamengo: escalação, desfalques e mais da final da Supercopa do Brasil

A bola vai rolar para Atlético-MG x Flamengo neste domingo (20), na Arena Pantanal, às 16h (de Brasília), valendo o título da Supercopa do Brasil.

Atual campeão brasileiro e da Copa do Brasil, o Galo terá pela frente o Flamengo, vice campeão do Brasileirão. O clube carioca marcará presença pela terceira vez das quatro Supercopas disputadas.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para a grande decisão que será disputada na Arena Pantanal, em Cuiabá, o Flamengo terá apenas duas baixas: Thiago Maia, que passou por cirurgia, e Gustavo Henrique, que sentiu dores no joelho direito.

Com 29 jogadores relacionados para a final, a equipe carioca embarcou no meio da tarde de sábado (19) e foi recepcionada pelos torcedores com uma grande festa na chegada a Cuiabá.

📍 Cuiabá



⛈ Muita chuva por aqui! Acabamos de pousar na capital do Mato Grosso, Nação! 🙌 #VamosFlamengo pic.twitter.com/CiWEPmqVV5 — Flamengo (@Flamengo) February 19, 2022

Do outro lado, o Atlético-MG, que acusou a CBF de dar privilégio ao Flamengo e criticou a escolha do estádio para receber o jogo, viajou com força máxima para a decisão. No entanto, Zaracho e Vargas, são tratados como dúvidas.

Um dos principais destaques do time, Hulk mira sexta Supercopa, mas prega respeito contra o rival.

"Eu vou em busca desse título tão importante para mim também. Tive a felicidade de ganhar o campeonato nacional e a Supercopa tanto na China quanto em Portugal e na Rússia. Aqui já ganhei o Brasileiro e vou em busca dessa Supercopa. Sei que é um jogo difícil, um grande adversário, mas também sei da qualidade do nosso grupo", apontou Hulk.

📋 Veja a lista de atletas relacionados para o jogo contra o Flamengo, amanhã, pela decisão da Supercopa!#VamoGalo 🏴🏳️ pic.twitter.com/fFyOW1rx2p — Atlético 😷 (@Atletico) February 19, 2022

Possível escalação do Flamengo: Hugo, Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Rodinei, Willian Arão, Andreas (Gomes) e Everton Ribeiro; Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.

Possível escalação do Atlético-MG: Everson, Arana, Godín, Nathan Silva e Mariano; Jair, Allan e Nacho Fernández (Zaracho); Keno, Hulk e Savarino (Ademir).

DESFALQUES

FLAMENGO:

Rodrigo Caio: lesionado

Thiago Maia: ferida na perna esquerda

Gustavo Henrique: dores no joelho

ATLÉTICO-MG:

-

A campanha do Atlético-MG na Copa do Brasil 2021

Bicampeão da Copa do Brasil, o Atlético-MG encerrou o ano de 2021 com sua Tríplice Coroa (Mineiro, Brasileiro e Copa do Brasil).

Remo 0 x 2 Atlético-MG - terceira fase (ida)

Atlético-MG 2 x 1 Remo - terceira fase (volta)

Atlético-MG 2 x 0 Bahia - oitavas de final (ida)

Bahia 1 x 2 Atlético-MG - oitavas de final (volta)

Fluminense 1 x 2 Atlético-MG - quartas de final (ida)

Atlético-MG 1 x 0 Fluminense - quartas de final (volta)

Atlético-MG 4 x 0 Fortaleza - semifinal (ida)

Fortaleza 1 x 2 Atlético-MG - semifinal (volta)

Atlético-MG 4 x 0 Athletico-PR - final (ida)

Athletico-PR 1 x 2 Atlético-MG - final (volta)

As campanhas de Atlético-MG e Flamengo no Brasileirão 2021

Após 50 anos, o Atlético-MG quebrou o jejum e foi campeão brasileiro em 2021. O Galo encerrou a campanha com 84 pontos, registrando 26 vitórias, seis empates e seis derrotas.

Do outro lado, o Flamengo, com 71 pontos, somou 21 triunfos, oito empates e nove derrotas, e encerrou o ano na vice-liderança.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Flamengo é favorito contra o Atlético-MG nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,62 no triunfo do Rubro-Negro, $ 3,20 no empate e $ 2,75 caso o Galo vença.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,90 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 1,90 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Mais artigos abaixo

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 10,00.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

TRANSMISSÃO AO VIVO

A final entre Atlético-MG x Flamengo será transmitido ao vivo pela Globo, na TV aberta, e pelo SporTV, na TV fechada, neste domingo (20), na Arena Pantanal. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.