Atlético-MG x Cruzeiro: proibição do “B” no Mineirão revolta torcida

Segundo a PM do estado, decisão só vale para torcidas organizadas; esta parte da medida não constava na ata inicial

"om dia, amigos da Rede Gloo." Para a polícia militar de Minas Gerais, esta deveria ser a saudação de Galvão Bueno, caso ele estivesse na transmissão do próximo x . Explicamos: segundo decisão da corporação, as torcidas organizadas do serão proibidas de entrar no Mineirão com qualquer artefato que remeta à letra B.

Assim, a torcida do Atlético-MG será, de certa forma, "impedida" de zoar o rival pelo rebaixamento. Para justificar a proibição, a PM do estado alegou, em declaração enviada à imprensa e reproduzida pelo Superesportes MG, que faixas e cânticos das organizadas que contivessem referência a letra B poderiam "incitar o ódio".

A decisão, que rapidamente repercutiu nas redes sociais, foi condenada por quase que 100% dos internautas, com até mesmo parte da torcida do Cruzeiro discordando da medida adotada pela PM. O vice-presidente do Atlético-MG, no Twitter, alegou "censura" e afirmou que o clube iria tomar as providências pare reverter a decisão no Ministério Público. Veja reações:

A PM “proibiu” o torcedor do ATLÉTICO de portar no jogo de sábado qq “artefato” q tenha a imagem da “letra B”. Trata-se de proibição ilegal. O ATLÉTICO vai oficiar p q o Ministério Público tome as medidas legais urgentes p impedir essa censura absurda... pic.twitter.com/VWPJoQ4MvH — Lásaro Cândido (@lasaroccunha) March 3, 2020

eu sou cruzeirense e achei esse negócio de proibição de zoar a serie B no clássico uma grande palhaçada



a gente caiu, é a vez dos cara de zoar

a gente também zoou quando foram eles

deixa os cara zoar, deixa a gente zoar eles também

futebol Nutella é a pior coisa que existe — pam (@cec_pam) March 3, 2020

Decisão🅱️izarra. Atitude🅱️oçal.



"A PMMG ordenou que não permitirá o acesso de torcedores do Galo com qualquer material com a 'letra B', que seria alusão ao rebaixamento do rival Cruzeiro, o que, na ótica da PM, poderia 'acirrar os ânimos'."https://t.co/WA9wyXUPU1 — Doentes por Futebol (@DoentesPFutebol) March 3, 2020

Meu time demorou 98, quase 99 anos para ser rebaixado.

E depois de todo esse esforço agora meus colegas que aguentaram zoação a vida toda não podem levar nem um fantasminha com a letra B pro estádio?

Na boa, que povo chato!

Futebol sem zoeira é chato pacarai. pic.twitter.com/4rbnQQlF0U — Bruno Berg 🅱️🅱️💙🦊 (@brunoberg) March 3, 2020

O primeiro clássico do ano entre Cruzeiro e Galo acontece neste próximo sábado, às 19h (de Brasília), e será válido pelo Campeonato Mineiro. O jogo será disputado no Mineirão, na cidade de "Elo Horizonte".

Elo Horizonte? Obviamente, à medida que internautas continuaram detonando a decisão da PM, nas redes, começaram a pipocar memes diversos, parodiando a situação. Confira!

Após determinação da PMMG, @Atletico apresenta nova camisa para o jogo de sábado contra o rival. pic.twitter.com/bik9TdlNiP — Rafa Orsini (@RafaelOrsini_) March 3, 2020

A partir de hoje a cidade chama Elo Horizonte que é pra não chatear cruzeirense — marina (@AdiosMarina) March 3, 2020