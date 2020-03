Atlético-MG x Cruzeiro: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Nests sábado (7), Atlético-MG x Cruzeiro se enfrentam, pelo Campeonato Mineiro, às 19h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Tem clássico mineiro vindo aí. O vai receber o no sábado (7), às 19h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view . Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x Cruzeiro DATA Sábado, 7 de março de 2020 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 19h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam pelo / Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATLÉTICO-MG

Ainda sem Jorge Sampaoli comandando a equipe, o chega para o clássico na quinta posição na tabela de classificação, uma posição e dois pontos atrás de seu adversário e fora da zona de classificação para as semifinais.

Provável escalação da Atlético-MG: Victor; Guga, Igor Rabello, Gabriel, Guilherme Arana; Jair, Allan; Hyoran, Nathan, Otero; Ricardo Oliveira

CRUZEIRO

Vindo de uma classificação na Copa do , o técnico Adilson Batista poderá repetir sua equipe. Na quarta posição do Mineirão, o Cruzeiro, assim como o Atlético, faz uma campanha bem abaixo da esperada.

Provável escalação da Cruzeiro: Fábio; Edílson, Léo, Cacá, João Lucas; Machado, Jadsom, Maurício, Felipe; Thiago, Marcelo Moreno

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Afogados (7) 2 x 2 (6) Atlético-MG 20 de fevereiro Boa 1 x 1 Atlético-MG Campeonato Mineiro 01 de março de 2020

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Villa Nova x Atlético-MG Campeonato Mineiro 14 de março de 2020 19h (de Brasília) x Atlético-MG Campeonato Mineiro 22 de março de 2020 16h (de Brasília)

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 2 x 1 Uberlândia Campeonato Mineiro 01 de março de 2020 Boa (4) 1 x 1 (5) Cruzeiro Copa do Brasil 04 de março de 2020

