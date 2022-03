Atlético-MG x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Mineiro 2022

Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (6), no Mineirão, a partir das 18h (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x Cruzeiro DATA Domingo, 6 de março de 2022 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo (6), no Mineirão. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.

Ingressos para nossa torcida para o clássico de domingo: Vendas na bilheteria do Barro Preto nesta 6a feira de 10h às 18h e no sábado de 10h às 14h. Setores: Amarelo Superior e Amarelo Inferior. Preço R$ 133,00; Meia-entrada (R$ 66,50). — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) March 3, 2022

MAIS INFORMAÇÕES

Valendo não só a liderança do Campeonato Mineiro como também uma possível classificação antecipada à semifinal, Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam neste domingo, no Mineirão.

Com 19 pontos cada e ocupando as duas primeiras posições do Estadual, o Galo aparece na ponta da tabela por levar vantagem no saldo de gols: 13 contra oito do rival.

No retrospecto geral, a Raposa leva vantagem sobre o Atlético-MG. Em 246 jogos disputados entre as equipes, o Cruzeiro soma 90 vitórias, contra 77 do Galo, além de 79 empates.

Mais artigos abaixo

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Atlético-MG

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 2 (8) x (7) 2 Flamengo Supercopa do Brasil 20 de fevereiro de 2022 Pouso Alegre 2 x 3 Atlético-MG Mineiro 26 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Democrata x Atlético-MG Mineiro 12 de março de 2022 18h (de Brasília) Atlético-MG x Caldense Mineiro 19 de março de 2022 16h30 (de Brasília)

Cruzeiro

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 2 x 2 Villa Nova Mineiro 20 de fevereiro de 2022 Sergipe 0 x 5 Cruzeiro Copa do Brasil 24 de fevereiro de 2022

Próximas partidas