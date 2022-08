Atlético-MG x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão sub-17

Partida acontece nesta quarta-feira (31), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro sub-17; veja como acompanhar na TV e internet

Atlético-MG e Cruzeiro fazem clássico mineiro nesta quarta-feira (31), em Belo Horizonte, a partir das 16h (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. A partida terá transmissão ao vivo da CBF TV, na internet.

O Galo entra em campo querendo manter não só a liderança do grupo B, mas também a invencibilidade na competição. O Alvinegro vendeu todos os jogos até o momento.

Do outro lado, a Raposa está m sétimo lugar, com 4 pontos conquistados e quer um triunfo no clássico para ganhar posições na tabela.

Prováveis escalações

Possível escalação do Atlético-MG: Robert Assunção, Igor Araujo, Caio Maia, Ruan Pablo, Pedro Ataide, Jose Phelipe, Renan, Vitor Reis, Kauan Guilherme, Paulo Gustavo e Alisson.

Possível escalação do Cruzeiro: Otavio, Robert, Gui Meira, Victor Gabriel, Henrique, Lucas Belluco, Luis Fernando, Arthur, Rhuan, Streit e Bruno Alves.

Desfalques da partida

Atlético-MG:

Felipe Prado: suspenso.

Cruzeiro:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Atlético-MG x Cruzeiro DATA Quarta-feira, 31 de agosto de 2022 LOCAL Sesc Alterosas, Belo Horizonte - MG HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wanderson Alves de Sousa (MG)

Assistentes: Marcyano da Silva Vicente e Filipe Ramos de Santana (MG)

Quarto árbitro: Michel Patrick Costa Guimarães (MG)

Últimos resultados e próximos jogos

Atlético-MG

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense 1 x 2 Atlético-MG Brasileiro sub-17 23 de agosto de 2022 15h (de Brasília) Atlético-MG 3 x 1 América-MG Brasileiro sub-17 17 de agosto de 2022 15h (de Brasília)

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Atlético-MG Brasileiro sub-17 7 de setembro de 2022 15h (de Brasília) Atlético-MG x Vasco Brasileiro sub-17 14 de setembro de 2022 16h (de Brasília)

Cruzeiro

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cruzeiro 0 x 1 Flamengo Brasileiro sub-17 24 de agosto de 2022 15h (de Brasília) Bahia 0 x 0 Cruzeiro Brasileiro sub-17 17 de agosto de 2022 15h (de Brasília)

Próximas partidas