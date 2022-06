Atlético-MG x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Partida acontece neste sábado (25), pela terceira rodada do Brasileirão sub-20; veja como acompanhar na TV e na internet

Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (25), em Belo Horizonte, às 15h (de Brasília), pela terceira rodada do Brasileirão sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da CBF TV, na internet.

O Atlético-MG é o quinto colocado do grupo A do Brasileirão sub-20, com 3 pontos marcados (uma vitória e uma derrota).

Já o Cruzeiro possui campanha semelhante, mas está na sétima posição, também com 3 pontos, porém com saldo de gols menor.

Prováveis escalações

Possível escalação do ATLÉTICO-MG: Gabriel, Leonardo Santos, Carlos Daniel, Jose Mendes, Felipe, Gabriel Santos, Araujo, Daniel Borges, Cadu, Vitinho e João Vitor.

Possível escalação do CRUZEIRO: Rodrigo, Marcelinho, Vitinho, Paulo, Jhosefer, Alex Matos, Italo, Breno, Kaiki, Ageu e Weverton.

Desfalques da partida

Atlético-MG:

sem desfalques confirmados.

Cruzeiro:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Atlético-MG x Cruzeiro DATA Sábado, 25 de junho de 2022 LOCAL Sesc Alterosas, Belo Horizonte - MG HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Antonio da Silva (MG)

Assistentes: Fernanda Antunes e Helen Araujo (MG)

Quarto árbitro: Francielly Castro (MG)

Últimos resultados e próximos jogos

Atlético-MG

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 3 x 2 Atlético-MG Brasileiro sub-20 20 de junho de 2022 Minas Boca 0 x 4 Atlético-MG Mineiro sub-20 17 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Futgol Mineiro sub-20 29 de junho de 2022 10h (de Brasília) Atlético-MG x Palmeiras Brasileiro sub-20 2 de julho de 2022 15h (de Brasília)

Cruzeiro

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 0 x 1 Cruzeiro Brasileiro sub-20 18 de junho de 2022 Nacional MG 2 x 5 Cruzeiro Mineiro sub-20 15 de junho de 2022

Próximas partidas