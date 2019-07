Atlético-MG x Cruzeiro: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Galo busca reverter a vantagem da Raposa, que venceu o primeiro jogo por 3 a 0 no Mineirão

e fazem o grande clássico das quartas de final da Copa do . E após ser derrotado no jogo de ida por 3 a 0 no Mineirão, o precisará tirar uma diferença de três gols para levar o duelo para os pênaltis nesta quarta-feira (17), às 19h15 (de Brasília), no Independência. Quem passar enfrenta ou , pela semifinal da competição.

Veja informações da partida!

JOGO Atlético-MG x Cruzeiro DATA Quarta-feira, 17 de julho LOCAL Independência - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



Foto: Divulgação Cruzeiro

A partida será transmitida pelo canal Sportv e Premiere. Aqui, na Goal , o torcedor também poderá acompanhar o duelo em tempo real, com narração lance a lance.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATLÉTICO-MG

Precisando vencer por três gols de diferença para levar a disputa para os pênaltis, o Galo prevê a mesma postura do adversário no jogo de ida apesar da vantagem.

"Acredito que com a vantagem que o Cruzeiro tem, não deve ser muito diferente do que encontramos no Mineirão. Vão forçar o contra-ataque, forçar nosso erro, principalmente no meio-campo. Devem jogar com o Marquinhos (Gabriel) novamente, um cara rápido e pensador, como o Thiago Neves. Não deve mudar muito a proposta de jogo deles, até porque eles têm o placar ao lado", disse.

Provável escalação:

CRUZEIRO

A pode perder por até dois gols de diferença que se classifica. O técnico Mano Menezes poderá contar com o retorno de Lucas Romero, que volta de suspensão e deve seguir improvisado na lateral direita.

Provável escalação: