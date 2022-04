Atlético-MG x Cruzeiro: escalação, desfalques e mais do jogo da final do Campeonato Mineiro 2022

Com as arquibancadas divididas entre as duas torcidas, Atlético-MG e Cruzeiro decidem o título do Campeonato Mineiro neste domingo (3), às 16h30 (de Brasília). Em caso de empate no tempo normal, otítulo será decidido na disputa de pênaltis.

É o segundo duelo entre as equipes em 2022, menos de um mês após o último encontro entre os rivais, válido pela primeira fase do Estadual. Na ocasião, o Galo venceu por 2 a 1.

O Atlético-MG chega para o confronto decisivo depois de encerrar a primeira fase na liderança, com 28 pontos (nove vitórias, um empate e uma derrota). Na semifinal, deixou para trás a Caldense (5 a 0 no placar agregado).

Do outro lado, o Cruzeiro ficou em terceiro, com 22 pontos (sete vitórias, um empate e três derrotas), e eliminou o Athletic Club por 4 a 1 no agregado do mata-mata.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para a decisão no Mineirão, o Atlético-MG entrará em campo sem desfalques, mas o técnico Turco Mohamed tem uma dúvida na escalação: Diego Godín e Réver brigam por uma vaga na zaga ao lado de Nathan Silva.

"A gente está aqui para fazer história no clube. Acho que ano passado foi ano mágico para todos, de conquistas. Quanto mais conquistar, mais iremos entrar na história do Atlético, que é muito bonita. Respeitamos o adversário, mas vamos em busca do nosso título.", afirmou Arana.

Já o Cruzeiro, que adotou mistério total na última atividade da equipe antes da final, deve seguir sem contar com Machado, Giovanni e Marco Antônio, lesionados.

"Dúvidas, na minha cabeça, não tenho. Já sabemos como enfrentar este jogo. Sabemos quais jogadores, hoje, vão jogar este jogo. Sabemos do que necessitamos. Não há dúvidas na minha cabeça, mas vamos esperar até o último dia para os os jogadores estejam ao 100%, que é o mais importante. Ter todos no 100%. Os que serão titulares, que entrem convencidos do que vamos fazer e façam bem. Estamos tranquilos, porque todos o podem fazer muito bem", afirmou o técnico Paulo Pezzolano.

Possível escalação do Atlético-MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Réver (Godín) e Arana; Allan, Jair, Nacho e Zaracho; Keno e Hulk.

Possível escalação do Cruzeiro: Rafael Cabral; Rômulo, Lucas Oliveira, Eduardo Brock e Rafael Santos; Willian Oliveira, Fernando Canesin e João Paulo; Waguininho (Pedro Castro), Vitor Roque e Edu.

DESFALQUES

ATLÉTICO-MG:

-

CRUZEIRO:

Machado, Giovanni e Marco Antônio: desfalques

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Atlético-MG x Cruzeiro será transmitido ao vivo pela Globo (MG), na TV aberta, pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view, neste domingo. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.