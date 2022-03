Atlético-MG x Cruzeiro: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Mineiro 2022

Valendo a liderança, a bola vai rolar para Atlético-MG x Cruzeiro neste domingo (6), às 18h (de Brasília), no Mineirão, pela nona rodada do Campeonato Mineiro.

A partida marca o retorno dos torcedores ao clássico, mas por ser mandante, apenas a torcida do Galo estará presente no Mineirão.

Embalado com o título da Supercopa do Brasil, o Atlético-MG busca emplacar a quarta vitória consecutiva no Estadual, enquanto a Raposa avançou na Copa do Brasil após golear o Sergipe por 5 a 0 no meio da semana.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto, o técnico Antonio Mohamed promoverá os retornos de Mariano, Godín, Jair e Hulk, poupados na última rodada.

Por outro lado, Savinho, negociando a sua saída, e Matías Zaracho, lesionado, estão fora.

Já o Cruzeiro não poderá contar com o técnico Pezzolano, suspenso, Giovanni e Waguininho, lesionados, além de Sidnei, em recondicionamento físico.

Possível escalação do Atlético-MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Diego Godín e Guilherme Arana; Allan, Jair e Nacho; Vargas (Ademir), Keno e Hulk.

Possível escalação do Cruzeiro: Rafael Cabral; Rômulo, Lucas Oliveira, Eduardo Brock e Rafael Santos; Willian Oliveira, Pedro Castro e Filipe Machado (Fernando Canesin); João Paulo, Vitor Leque (Vitor Roque) e Edu.

Mais artigos abaixo

DESFALQUES

ATLÉTICO-MG:

Matías Zaracho: lesionado

Savinho: em negociação

CRUZEIRO:

Giovanni e Waguininho: machucados

Sidnei: aprimoramento físico

Paulo Pezzolano: suspenso

TRANSMISSÃO AO VIVO

O clássico entre Atlético-MG x Cruzeiro será transmitido ao vivo pelo Premiere, na TV fechada, neste domingo, às 18h, no Mineirão.