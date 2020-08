Atlético-MG x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (12), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Embalado com a vitória sobre o Flamengo, o Atlético-MG encara o nesta quarta-feira (12), às 19h15 (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.



Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x Corinthians DATA Quarta-feira, 12 de agosto de 2020 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, BRA HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada.

O duelo marca a estreia do Corinthians no Campeonato Brasileiro, já que o duelo contra o foi adiado devido à disputa da final do .

Buscando a recuperação após a derrota nos pênaltis para o rival , o ainda não sabe se poderá contar com Fagner e Luan, em tratamento na fisioterapia.

Caso Fagner não jogue, a tendência é que Michel assuma o seu lugar. No meio, Araos e Everaldo brigam por uma vaga.

Hoje pela manhã no CT Dr. Joaquim Grava, o Corinthians começou os ajustes para o início do Brasileirão na quarta. ⚫⚪



Confere na Corinthians TV! 👉 https://t.co/1EFegKLJWe#VaiCorinthians pic.twitter.com/JPrFZXSNg3 — Corinthians (@Corinthians) August 10, 2020

Já o Atlético-MG chega embalado após a boa vitória sobre o na rodada de estreia do Brasileirão, com Sapaoli sendo bastante elogiado por seus jogadores.

"Não tem titular, o Sampaoli já deixou isso bem claro. Todos que estão no grupo são titulares, vão ser utilizados. O time está totalmente junto, todo mundo unido com quem jogar. Tenho certeza que vai fazer o melhor, se for eu, se for o Keno, se for o Savarino, ou o Otero", apontou Marquinhos.

Provável escalação do Atlético-MG: Rafael; Gabriel (Jair), Igor Rabello e Júnior Alonso; Guga, Allan, Franco, Nathan e Guilherme Arana; Savarino e Marquinhos.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Michel Macedo, Gil, Danilo Avelar e Carlos Augusto; Gabriel e Éderson (Cantillo); Ramiro, Luan (Everaldo ou Araos) e Mateus Vital; Jô.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA x Atlético-MG 2 de agosto de 2020 Flamengo 0 x 1 Atlético-MG Campeonato Brasileiro 9 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Ceará Campeonato Brasileiro 16 de agosto de 2020 11h (de Brasília) x Atlético-MG Campeonato Brasileiro 20 de agosto de 2020 21h30 (de Brasília)

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 0 x 0 Palmeiras Campeonato Paulista 5 de agosto de 2020 Palmeiras 1 (4) x (3) 1 Corinthians Campeonato Paulista 8 de agosto de 2020

Próximas partidas