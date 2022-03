Atlético-MG x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão feminino 2022

Atlético-MG e Corinthians se enfrentam nesta segunda-feira (14), no Independência, a partir das 20h (de Brasília), pela segunda rodada do Brasileirão feminino 2022. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x Corinthians DATA Segunda-feira, 14 de março de 2022 LOCAL Arena Independência - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV é o canal que vai transmitir o jogo desta segunda-feira (4), no Independência.

🎶🐔 "Por amor à bandeira, por amor à família,#Galo, eu amo você! Amo essa camisa!" 🏴🏳️ pic.twitter.com/KQid9FOVeY — Atlético 😷 (@Atletico) March 12, 2022

MAIS INFORMAÇÕES

Depois de estrear com derrota para o Palmeiras por 2 a 1, o Atlético-MG busca os primeiros três pontos no Brasileirão feminino, enquanto o Corinthians venceu na rodada de estreia o RB Bragantino por 2 a 1

A última partida do Atlético-MG no Independência foi a decisão do Campeonato Brasileiro Feminino A2. Na ocasião ficou no empate sem gols com o Red Bull Bragantino e acabou perdendo a disputa nos pênaltis.

O Brasileirão feminino teve início no dia 4, e vai até o dia 25 de setembro, com uma pausa entre os dias 20 de junho e 7 de agosto para a disputa da Copa América Feminina.

O Timão é o clube com mais títulos da história da competição nacional. As taças foram levantadas em 2018, 2020 e 2021.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Corinthians

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 0 Grêmio Supercopa feminino 13 de fevereiro de 2022 Corinthians 2 x 1 RB Bragantino Brasileirão feminino 5 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Palmeiras Brasileirão 12 de março de 2022 14h (de Brasília) Palmeiras x Santos Brasileirão 19 de março de 2022 14h (de Brasília)

Atlético-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 0 x 1 Atlético-MG Mineiro feminino 21 de novembro de 2021 Palmeiras 2 x 1 Atlético-MG Brasileirão feminino 5 de março de 2022

Próximas partidas