Atlético-MG x Chapecoense: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Galo mira a vitória contra a Chape nesta quarta-feira (30), pela 29ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Derrotado pelo São Paulo na última rodada, o busca a vitória em casa contra a na noite desta quarta-feira (30), às 19h30 (de Brasília), no Independência, em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo do canal Sportv (exceto MG), além do Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x Chapecoense DATA Quarta-feira, 30 de outubro LOCAL Independência - Belo Horizonte, BRA HORÁRIO 19h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida do promete grande apoio no Independência / Foto:Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo do canal Sportv (exceto MG), além do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATLÉTICO-MG

Com mais de 16 mil ingressos vendidos antecipadamente, a torcida do Galo promete lotar o Independência apesar da derrota sofrida para o na última rodada.

O técnico Vagner Mancini poderá contar com os retornos de Elias e Cazares, que cumpriram suspensão na última rodada.

A equipe mineira ocupa a 12ª posição do Brasileirão, com 35 pontos.

Provável escalação do Atlético-MG: Cleiton; Guga, Leonardo Silva, Igor Rabello e Fábio ; Réver; Cazares, Elias, Nathan e Otero; Di Santo.

CHAPECOENSE

Com 99% de risco de rebaixamento, a tem uma novidade na lista de relacionados para o duelo contra o Atlético. Douglas retorna ao time após cumprir suspensão.

Afundada na zona de rebaixamento, a equipe ocupa a 19ª posição, com apenas 18 pontos.

Provável escalação da Chapecoense: Ricardo; Eduardo, Mauricio Ramos, Douglas, Pacheco; Araújo, Elicarlos; Almeida, Camilo, Gomes; Everaldo

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 2 x 0 Santos Brasileirão 20 de outubro São Paulo 2 x 0 Atlético-MG Brasileirão 27 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Atlético-MG Brasileirão 2 de novembro 17h (de Brasília) Atlético-MG x Brasileirão 6 de novembro 19h30 (de Brasília)

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 2 x 2 Goiás Brasileirão 20 de outubro 1 x 1 Chapecoense Brasileirão 26 de outubro

Próximas partidas