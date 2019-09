Atlético-MG x Ceará: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Galo recebe o Ceará neste domingo (29), pela 22ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Deixando de lado a eliminação na , o entra em campo contra o Ceará, neste domingo (29), às 19h (de Brasília), visand a recuperação no Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão pelo canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x Ceará DATA Domingo, 29 de setembro LOCAL Independência - Belo Horizonte, BRA HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão pelo canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATLÉTICO-MG

Tentando esquecer a eliminação da Copa Sul-Americana, o entra em campo com uma sequência negativa de seis jogos sem vencer. Atualmente, ocupa a décima posição, com 27 pontos.

"No Brasileiro, iniciamos muito bem. Embora não tivesse sequência de vitórias, estamos na metade da tabela. Isso é prova que a gente pode fazer um bom Brasileirão ainda, uma vez que teremos um foco só. Não tem essa de viajar com um grupo, jogando com alternativo. Iremos com força máxima aonde estiver. Então a gente vai trabalhar dentro do nosso limite, vamos voltar nossas forças ao Brasileiro. Se repetirmos essa atuação, voltaremos a vencer no Brasileirão e estaremos próximo à zona de classificação da Libertadores", disse Rodrigo Santana.

Provável escalação do Atlético-MG: Cleiton; Patric, Igor Rabello, Réver e Fábio ; Zé Welison, Elias, Luan, Cazares e Chará; Di Santo

CEARÁ

Sem vencer há sete jogos, o Ceará encara o Galo com o sinal de alerta ligado. A equipe não poderá contar com Lenador Carvalha, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Para o seu lugar, Mateus Gonçalves deve iniciar entre os titulares.

"Nós temos que ser autorresponsáveis. É muito fácil chegar aqui e colocar a culpa em treinador ou em jogador. Isso aqui é um grupo, cada um tem que assumir suas responsabilidades. Nós não podemos simplesmente trocar. No , infelizmente, é resultado, é muito imediatista. Mas todo mundo tem sua parcela de culpa se o resultado não está vindo", disse Mateus em defesa ao treinador.

O Ceará ocupa a 14ª posição, com 23 pontos. A quatro do , primeira equipe na zona de rebaixamento.

Provável escalação do Ceará: Diogo Silva, Samuel Xavier, Valdo, Tiago Alves, João Lucas; Fabinho, Ricardinho, Thiago Galhardo; Lima (Felipe Baxola), Mateus Gonçalves, Felippe Cardoso (Bergson)

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 1 x 0 Atlético-MG Brasileirão 23 de setembro Atlético-MG 2 x 1 Copa Sul-Americana 26 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Brasileirão 2 de outubro 19h15 (de Brasília) x Atlético-MG Brasileirão 6 de outubro 16h (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Ceará Brasileirão 22 de setembro Ceará 0 x 0 Cruzeiro Brasileirão 25 de setembro

Próximas partidas