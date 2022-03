Atlético-MG x Caldense: onde assistir ao vivo, horário e informações da semifinal do Campeonato Mineiro 2022

Atlético-MG e Caldense se enfrentam neste domingo (27), no Mineirão, a partir das 18h (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro. Como venceu o primeiro duelo por 2 a 0, o Galo entra em campo podendo perder por dois gols que ainda assim avança à final. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x Caldense DATA Domingo, 27 de março de 2022 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo, no Mineirão. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

Pedro Souza/Atlético-MG

MAIS INFORMAÇÕES

Embalado com duas vitórias consecutivas sobre a Caldense, o Atlético-MG chega para o confronto com a classificação para a final do estadual encaminhando. Depois da vitória por 2 a 0 no primeiro jogo, o Galo pode perder por dois gols que ainda assim garante presença na decisão.

Do outro lado, a Caldense agora precisa vencer por três gols de diferença para chegar à final do Mineiro.

Enquanto o Atlético-MG encerrou a primeira fase na liderança, com 28 pontos, registrando nove vitórias, um empate e uma derrota, a Caldense terminou em quatro lugar, com 18 pontos (seis vitórias e cinco derrotas).

No retrospecto geral, as equipes já se enfrentaram 91 vezes, com 58 vitórias do Atlético-MG, 18 da Caldense, além de 15 empates.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Atlético-MG

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 3 x 0 Caldense Mineiro 19 de março de 2022 Calense 0 x 2 Atlético-MG 3 Mineiro 23 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Internacional Brasileirão 10 de abril de 2022 A definir Athletico-PR x Atlético-MG Brasileirão 17 de abril de 2022 A definir

Caldense

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 3 x 0 Caldense Mineiro 19 de março de 2022 Caldense 0 x 2 Atlético-MG Mineiro 23 de março de 2022

Próximas partidas