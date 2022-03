Atlético-MG x Caldense: escalação, desfalques e mais do jogo pela semifinal do Campeonato Mineiro 2022

A bola vai rolar neste domingo (27) para Atlético-MG x Caldense, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro, a partir das 18h (de Brasília). É o terceiro duelo consecutivo entre as equipes em 2022, e o Galo mantém 100% de aproveitamento contra o rival.

Como o Atlético-MG venceu o primeiro duelo da semi por 2 a 0, a equipe comandada por Turco Mohamed pode perder por dois gols que ainda assim avança à final, enquanto a Caldense precisa vencer por três gols de diferença para garantir a classificação.

Quem avançar terá pela frente o Cruzeiro, que venceu o Athletic por 4 a 1 no placar agregado. O Campeonato Mineiro será decidido em jogo único no dia 2 de abril, igualmente no Mineirão.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Atlético-MG entrará em campo com uma lista extensa de desfalques. Além de Hulk, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Turco Mohamed também não poderá contar com Everson, Guilherme Arena, Diego Godín, Junior Alonso, Eduardo Vargas e Savarino, convocados para servirem às suas respectivas seleções.

No meio, o Galo pode ter Otávio e Zaracho entre os titulares, enquanto Allan e Jair podem ser poupados.

Do outro lado, a Caldense não tem desfalques contra o Galo, mas sabe a difícil missão que tem pela frente após a derrota sofrida no primeiro jogo da semifinal.

"Sabemos da dificuldade que vai ser o jogo. A gente vem trabalhando os pontos fortes e fracos do Galo. Vamos para campo para tentar reverter a situação e sairmos vitoriosos", afirmou o lateral Yuri Ferraz.

"Foram dois jogos difíceis. Agora é ver o que o professor Gian nos passa, para que a gente possa fazer dentro de campo. Precisamos encaixar os mínimos detalhes para que a gente possa sair vitorioso", completou.

Possível escalação do Atlético-MG: Rafael; Guga, Igor Rabello, Réver e Rubens; Allan (Otávio) e Jair; Zaracho, Calebe (Nacho) e Keno (Dylan); Eduardo Sasha.

Possível escalação da Caldense: Renan Rinaldi; Yuri Ferraz, Jonathan, Lula e Mateus Muller; Guilherme Borges , Filipi e Íkaro , Alemão; Douglas Eskilo e Neto Costa.

DESFALQUES

ATLÉTICO-MG:

Pedro Souza/Atlético-MG

Everson, Guilherme Arena, Diego Godín, Junior Alonso, Eduardo Vargas e Savarino: convocados para servirem às suas seleções

Hulk: suspenso (terceiro cartão amarelo)

Echaporã, Dodô: lesionados

CALDENSE:

-

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Atlético-MG e Caldense será transmitido ao vivo pelo Premiere, no pay-per-view, neste domingo (27). A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.