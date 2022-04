Atlético-MG x Brasiliense: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Brasil 2022

Atlético-MG e Brasiliense se enfrentam nesta quarta-feira (20), no Mineirão, a partir das 19h (de Brasília), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x Brasiliense DATA Quarta-feira, 20 de abril de 2022 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta quarta-feira, no Mineirão.

MAIS INFORMAÇÕES

Embalado com 12 vitórias e dois empates na temporada, o Atlético-MG volta as atenções para a estreia na Copa do Brasil, que marcará o jogo de número 20 do técnico Antonio Mohamed no comando do Galo.

Com uma grande sequência de jogos, o treinador, que vem realizando rodízio de jogadores, adotou o tom de mistério diante do próximo compromisso.

"Planejamos jogo a jogo, agora o Brasiliense quarta-feira, pensaremos em quem estará melhor fisicamente para jogar e ganhar, isso é o mais importante. Nos preparamos partida a partida", apontou.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Brasiliense, campeão do Estadual, eliminou o Humaitá e o Globo na competição nacional.

Em sete jogos disputados entre as equipes, o Galo registra quatro vitórias, contra três do Brasiliense.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 1 x 0 Doce Mel Baiano 26 de janeiro de 2022 Campinense 1 x 3 Bahia Copa do Nordeste 29 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético BA x Bahia Copa do Nordeste 5 de fevereiro de 2022 17h45 (de Brasília) Bahia x Barcelona BA Baiano 9 de fevereiro de 2022 19h15 (de Brasília)

BRASILIENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 1 x 0 Doce Mel Baiano 26 de janeiro de 2022 Campinense 1 x 3 Bahia Copa do Nordeste 29 de janeiro de 2022

Próximas partidas