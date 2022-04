Atlético-MG x Brasiliense: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa do Brasil 2022

O Atlético-MG recebe o Brasiliense nesta quarta-feira (20), às 19h (de Brasília), no Mineirão, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A volta está marcada para o dia. 22 de maioÉ o primeiro duelo entre as equipes em 2022, 16 anos após o último encontro entre os rivais, válido pela Série B de 2006. Na ocasião, o Galo venceu por 1 a 0.

A equipe mineira chega embalada para a estreia na Copa do Brasil. Nos últimos 14 jogos na temporada, somacom 12 vitórias e dois empates, enquanto o Brasiliense, atual campeão do Estadual, eliminou o Humaitá e o Globo na competição nacional.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O duelo desta quarta-feira (20) marcará o jogo de número 20 do técnico "El Turco" Mohamed no comando do Atlético-MG.

Como de costume, o treinador deve promover um rodízio na equipe devido a sequência de jogos.

"Planejamos jogo a jogo, agora o Brasiliense quarta-feira, pensaremos em quem estará melhor fisicamente para jogar e ganhar, isso é o mais importante. Nos preparamos partida a partida", afirmou.

Hulk, de volta ao Brasil após o nascimento da filha nos EUA, pode ser titular.

Por outro lado, Keno, com olho machucado, está fora, assim como Dodô lesionado.

Já o Brasiliense, sob o comando do técnico Celso Teixeira, não poderá contar com Weverton Goduxo, suspenso após ser expulso contra o Oeste, enquanto Tarta e Cabralzinho, por já terem atuado na Copa do Brasil com a camisa do Ceilândia, também estão fora.

Possível escalação do Atlético-MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair, Zaracho e Nacho; Ademir (Savarino) e Hulk (Eduardo Sasha).

Possível escalação do Brasiliense: Edmar Sucuri; Andrezinho, Badhuga, Gustavo Henrique e Erick Daltro; Aldo, Railon (Radamés) e Zotti; Luquinhas (Daniel Alagoano), Tobinha e Marcão.

DESFALQUES

ATLÉTICO-MG:

Dodô: lesionado

Keno: machucado

BRASILIENSE:

Weverton Goduxo: suspenso (cartão vermelho)

Gabriel Henrique, Tarta e Cabralzinho: regulamento da CBF

ARBITRAGEM

Árbitro: Thiago Luis Scarascati - SP

Assistentes: Daniel Luis Marques e Evandro de Melo Lima - SP

Quarto árbitro: Marco Aurelio Augusto Fazekas - MG

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Atlético-MG e Brasiliense será transmitido ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, nesta quarta-feira.