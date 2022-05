Atlético-MG x Avaí: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão Série A 2022

Jogo acontece neste domingo (29), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Atlético-MG e Avaí se enfrentam neste domingo (29), no Mineirão, a partir das 19h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x Avaí DATA Domingo, 29 de maio de 2022 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jefferson Ferreira - GO

Assistentes: Fabricio Vilarinho e Tiago Gomes - GO

Quarto árbitro: Wanderson Alves - MG

VAR: Rodrigo Carvalhaes - RJ

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste domingo (29), no Mineirão.

MAIS INFORMAÇÕES

O Atlético-MG perdeu para o Tolima na última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores e encerrou a sua segunda maior sequência invicta no Mineirão, com 37 jogos. Porém, apesar da derrota, o Galo avançou às oitavas de final.

"Perder ou ganhar faz parte do futebol. A gente entra para dar o melhor. Nem sempre a gente vai ser feliz, nem sempre a gente vai ganhar. O importante é manter o foco. A gente sabia que o Tolima gosta muito de contra-ataques, e, infelizmente, tomamos gols de contra-ataques. Facilitamos e custou caro para a gente.", afirmou Hulk.

No Brasileirão, a equipe mineira soma 12 pontos e busca se manter na parte de cima da tabela. Até aqui, são três vitórias, três empates e apenas uma derrota.

Do outro lado, o Avaí, com 10 pontos, busca reencontrar o caminho da vitória após duas derrotas consecutivas (para o Juventude e Athletico-PR).

Em 18 jogos disputados entre as equipes, o Atlético-MG soma 11 vitórias, contra apenas duas do Avaí, além de cinco empates. No último confronto, válido pelo Brasileirão de 2019, o Leão da Ilha venceu por 1 a 0.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Brasiliense 0 x 1 Atlético-MG Brasileirão 22 de maio de 2022 Atlético-MG 1 x 2 Tolima Libertadores 25 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Atlético-MG Brasileirão 5 de junho de 2022 16h (de Brasília) Fluminense x Atlético-MG Brasileirão 8 de junho de 2022 21h30 (de Brasília)

AVAÍ

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 1 x 2 Juventude Brasileirão 15 de maio de 2022 Athletico-PR 2 x 1 Avaí Brasileirão 22 de maio de 2022

Próximas partidas