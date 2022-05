Atlético-MG x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão Série A 2022

Atlético-MG e Atlético-GO se enfrentam neste sábado (14), no Independência, a partir das 19h (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do streaming da Amazon Prime Video.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x Atlético-GO DATA Sábado, 14 de maio de 2022 LOCAL Independência - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Anderson Daronco - RS

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau - RS

Quarto árbitro: Michel Patrick Costa Guimaraes - MG

VAR: Daniel Nobre Bins - RS

ONDE VAI PASSAR?

A Amazon Prime Video, na plataforma de streaming, é o veículo que vai transmitir o jogo deste sábado (14), no Independência.

MAIS INFORMAÇÕES

Sem vencer há quatro jogos no Brasileirão (três empates e uma derrota), o Atlético-MG busca a reabilitação para se aproximar dos líderes do campeonato. Atualmente, soma nove pontos, na zona de classificação para a Pré-Libertadores.

"A convicção é total, a confiança no trabalho, seja pelo resultado, seja pela metodologia, ambiente. Todos os fatores nos levam a crer, apesar dos quatro jogos sem vitórias.", afirmou Rodrigo Caetano.

Do outro lado, o Atlético-GO, na zona de rebaixamento, com três pontos, busca a primeira vitória. Até o momento, a equipe soma três empates e duas derrotas, nos primeiros oito jogos da Série A.

Em 14 jogos disputados entre as equipes, o Atlético-MG registra nove vitórias, contra duas do Atlético-GO, além de três empates. No último confronto, o Dragão venceu por 2 a 1, pelo Brasileirão de 2021.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 1 x 2 América-MG Brasileirão 7 de maio de 2022 RB Bragantino 1 x 1 Atlético-MG Brasileirão 11 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Independiente del Valle Libertadores 19 de maio de 2022 19h (de Brasília) Brasiliense x Atlético-MG Copa do Brasil 22 de maio de 2022 19h (de Brasília)

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 0 x 1 Goiás Brasileirão 8 de maio de 2022 Cuiabá 0 (3) x (5) 3 Atlético-GO Copa do Brasil 11 de maio de 2022

Próximas partidas