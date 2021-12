Atlético-MG x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Hora da decisão! Atlético-MG e Athletico-PR se enfrentam neste domingo (12), às 17h30 (de Brasília), no Mineirão, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do SporTV e do Premiere, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x Athletico-PR DATA Domingo, 12 de dezembro de 2021 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 17h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Bruno Arleu (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo (RJ) e Fabricio Vilarinho (GO)

Quarto árbitro: Savio Pereira (DF)

VAR: Rodrigo Nunes (RJ)

Auxiliar VAR: Diogo Carvalho (RJ)

ONDE VAI PASSAR?

A Globo, na TV aberta, e o SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir a final deste domingo, no Mineirão. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Campeão do Brasileirão 2021, o Atlético-MG vira a chave e mira na decisão da Copa do Brasil contra o Athletico-PR.

Para a final, o técnico Cuca não poderá contar com Nathan Silva, que já disputou a Copa do Brasil.

Do outro lado, o Athletico-PR, campeão da Copa Sul-Americana, ganhou fôlego após escapar do rebaixamento no Brasileiro.

Renato Kayzer, lesionado, é tratado com dúvida pelo técnico Alberto Valentim. Caso não esteja apto, Pedro Rocha será o subtituto.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson, Mariano, Junior Alonso, Réver e Guilherme Arana; Allan, Jair, Nacho Fernández e Zaracho; Keno e Hulk;

Provável escalação do Athletico-PR: Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Hernández; Marcinho, Léo Cittadini, Erick e Abner; Nikão, Kayzer (Pedro Rocha) e Terans.

A CAMPANHA DO ATLÉTICO-MG NA COPA DO BRASIL

Remo 0 x 2 Atlético-MG - 2 de junho de 2021

Atlético-MG 2 x 1 Remo - 10 de junho de 2021

Atlético-MG 2 x 0 Bahia - 28 de julho de 2021

Bahia 2 x 1 Atlético-MG - 4 de agosto de 2021

Fluminense 1 x 2 Atlético-MG - 26 de agosto de 2021

Atlético-MG 1 x 0 Fluminense - 15 de setembro de 2021

Atlético-MG 4 x 0 Fortaleza - 20 de outubro de 2021

Fortaleza 1 x 2 Atlético-MG - 27 de outubro de 2021

A campanha do Athletico-PR na Copa do Brasil 2021

Avaí 1 x 1 Athletico-PR - 3 de junho de 2021

Athletico-PR 1 x 0 Avaí - 9 de junho de 2021

Athletico-PR 2 x 1 Atlético-GO - 28 de julho de 2021

Atlético-GO 2 x 2 Athletico-PR - 4 de agosto de 2021

Athletico-PR 1 x 0 Santos - 25 de agosto de 2021

Santos 0 x 1 Athletico-PR - 15 de setembro de 2021

Athletico-PR 2 x 2 Flamengo - 20 de outubro de 2021

Flamengo 0 x 3 Athletico-PR - 28 de outubro de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 4 x 3 RB Bragantino Brasileirão 5 de dezembro de 2021 Grêmio 4 x 3 Atlético-MG Brasileirão 9 de dezembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PR x Atlético-MG Copa do Brasil 15 de dezembro de 2021 21h30 (de Brasília)

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 0 x 0 Palmeiras Brasileirão 6 de dezembro de 2021 Sport 1 x 1 Athletico-PR Brasileirão 9 de dezembro de 2021

Próximas partidas