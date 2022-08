Atlético-MG x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste domingo (7), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

O Atlético-MG recebe o Athletico-PR neste domingo (7), no Mineirão, a partir das 19h (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Faça sua melhor jogada! Ganhe até R$ 300 de bônus na Rivalo clicando aqui!

Preocupado com o jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores, o Atlético-MG deve ir a campo com uma equipe alternativa. O técnico Cuca dará descanso às suas principais peças, dando rodagem a alguns jogadores, como Alan Kardec.

O Galo está na sétima posição do campeonato, com 32 pontos marcados, e não poderá contar com Arana, lesionado, e Ademir, suspenso.

Em situação semelhante, o Athletico-PR é mais um time que irá poupar forças nesta rodada do Brasileirão, após empatar sem gols com o Estudiantes, pela Libertadores.

Marlos, machucado, é baixa certa no Furacão, que é o quarto colocado, com 34 pontos somados.

Nos últimos 20 jogos disputados entre as equipes, o Atlético-MG venceu 11 vezes, o Athletico-PR oito, além de um empate. No primeiro turno, o Galo venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do Atlético-MG: Everson; Guga, Igor Rabello, Réver e Dodô; Allan, Otávio e Nacho; Eduardo Vargas, Pedrinho e Alan Kardec (Eduardo Sasha).

Possível escalação do Athletico-PR: Bento, Khellven, Nico Hernández, Matheus Felipe, Abner, Fernandinho, Victor Bueno, Canobbio, Cuello e Vitor Roque.

Desfalques da partida

Athletico-PR:

Christian, Julimar, Reinaldo, Marlos e Marcelo Cirino: lesionados.

Atlético-MG:

Ademir: suspenso.

Arana: lesionado.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Atlético-MG é favorito contra o Athletico-PR nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,50 na vitória do Galo, $ 3,90 no empate e $ 6,20 caso o Colorado vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo, pagando-se $ 2,20 caso ambos os times marquem, e $ 1,57 caso não. Há também a chance de apostar se a partida terá mais de 1,5 gols, pagando-se $ 1,35 se positivo, e $ 3,10 se negativo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

JOGO Atlético-MG x Athletico-PR DATA Domingo, 7 de agosto de 2022 LOCAL Mineirão, Belo Horizonte - MG HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Braulio Machado (SC)

Assistentes: Henrique Ribeiro e Thiaggo Labes (SC)

Quarto árbitro: Antonio da Silva (MG)

VAR: Rodrigo Guarizo (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Athletico-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 0 x 0 Estudiantes Copa Sul-Americana 4 de agosto de 2022 Athletico-PR 1 x 0 São Paulo Brasileiro 31 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Estudiantes x Athletico-PR Copa Sul-Americana 11 de agosto de 2022 21h30 (de Brasília) Flamengo x Athletico-PR Brasileiro 14 de agosto de 2022 16h (de Brasília)

Atlético-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 2 x 2 Palmeiras Copa Libertadores 3 de agosto de 2022 Internacional 3 x 0 Atlético-MG Brasileiro 31 de julho de 2022

Próximas partidas