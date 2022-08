Atlético-MG x André Cury: Multiplan deve depositar R$ 13,4 milhões em juízo

Empresa comprou shopping por R$ 340 milhões. Justiça determinou que R$ 13,4 milhões deve ser depositado em juízo. Ainda cabe recurso

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) expediu ofício à Multiplan Empreendimentos Imobiliários por causa da compra de 49,9% do shopping Diamond Mall por R$ 340 milhões, como soube a GOAL. O documento, que se refere à ação do empresário André Cury contra o Atlético-MG, diz que a empresa deve efetuar o depósito de valores em conta judicial vinculada ao presente feito, até o limite do valor em execução, R$ 13.469.582,22.

A decisão, datada de 8 de agosto de 2022 (segunda-feira), foi da juíza de direito Camila Rodrigues Borges de Azevedo. O Galo pode recorrer da determinação do TJ-SP em até 15 dias.

André Cury entrou com uma ação contra a venda do shopping Diamond Mall à Multiplan por ser credor do clube. O agente alega ter um crédito de R$ 64,287 milhões com o Galo e cobra valores em 28 ações judiciais distintas. Os mineiros já apresentaram contestações em 26 delas, mas reconhecem que haja pendências. Os questionamentos são referentes aos valores exigidos pelo empresário.

A discussão entre Atlético-MG e André Cury se estende desde o ano passado. As partes tentaram se resolver por meio de tratativas nos últimos anos. O Galo fez mais de uma proposta ao agente para chegar a um acordo, mas não obteve êxito nas tratativas.

Veja, abaixo, a lista detalhada de cobranças de André Cury ao Atlético-MG:

Atleta Dívida Guilherme Arana R$ 2,838 milhões Rafael Dudamel R$ 1,113 milhão Dylan Borrero R$ 2,450 milhões Leadrinho* R$ 948 mil Léo Sena* R$ 1,564 milhão Luan* R$ 1,960 milhão Zé Welison* R$ 4,764 milhões Maicosuel* R$ 3,075 milhões Erazo* R$ 11,660 milhões Terans* R$ 3,827 milhões Rómulo Otero** R$ 4,755 milhões Eduardo Vargas R$ 5,653 milhões Denilson R$ 2,972 milhões Vina R$ 1,377 milhão Rosinei R$ 322 mil Marcos Rocha R$ 1,260 milhão Mansur R$ 5,752 milhões Franco Di Santo R$ 1,728 milhão Lucas Pratto R$ 6,708 milhões TOTAL R$ 64,287 milhões

*Duas ações

**Três ações