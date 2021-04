Atlético-MG x América-MG: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Times entram em campo neste domingo (4), pela sétima rodada do Campeonato Mineiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Atlético-MG e América-MG se enfrentam neste domingo (4), às 16h (de Brasília), no Mineirão, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, no canal aberto, e do Premiere, no pay-per-view. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real, clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x América-MG DATA Quinta-feira, 1 de abril de 2021 LOCAL Mineirão, Belo Horizonte - BRA HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marco Aurelio Ferreira

Assistentes: Felipe de Oliveira e Marcyano da Silva Vicente

Quarto árbitro: Leonardo Rotondo Pinto

ONDE VAI PASSAR?



Galo quer mais uma vitória no Mineiro / Foto: Pedro Souza / Atlético-MG

A partida será transmitida pelo Premiere, na TV fechada. Aqui na Goal, você acompanha a partida em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Atlético-MG quer reencontraro caminho da vitória após tropeçar na última rodada no Mineiro. Para o jogo deste domingo, o Galo conta com o retorno de Jair, mas Réver e Tardelli seguem lesionados.

Do outro lado, o América-MG quer surpreender o forte rival e está confiante para o duelo. "abemos do favoritismo do Atlético, mas estamos muito motivados para fazer uma grande partida e um grande espetáculo para o público mineiro no domingo", disse o técnico Lisca.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson, Guga, Gabriel, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair (Zaracho) e Nacho Fernández; Hulk, Keno e Vargas.

Provável escalação do América-MG: Matheus Cavichioli; Joseph, Eduardo Bauermann, Anderson, João Paulo; Sabino, Juninho, Marcelo Toscano; Alê, Rodolfo e Gustavinho..

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Caldense 2 x 1 Atlético-MG Mineiro 1 de abril de 2021 Atlético-MG 3 x 0 Coimbra Mineiro 19 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Pouso Alegre Mineiro 7 de abril de 2021 16h (de Brasília) Cruzeiro x Atlético-MG Mineiro 11 de abril de 2021 16h (de Brasília)

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Uberlândia 1 x 2 América-MG Mineiro 1 de abril de 2021 América-MG 1 x 0 Cruzeiro Mineiro 21 de março de 2021

Próximas partidas