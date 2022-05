Atlético-MG x América-MG: onde assistir ao vivo, horário e informações do jogo do Brasileirão Série A 2022

Atlético-MG e América-MG fazem clássico neste sábado (7), no Independência, a partir das 16h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na Goal, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x América-MG DATA Sábado, 7 de maio de 2022 LOCAL Independência, Belo Horizente - MG HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Pires (GO) e Fabio Pereira (TO)

Quarto árbitro: Murilo Misson Junior (MG)

VAR: Pablo Gonçalves Pinheiro (RN)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, na TV fechada, vai transmitir o jogo deste sábado, no Independência. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

Pedro Souza/Atlético-MG

MAIS INFORMAÇÕES

O Atlético-MG entra em campo neste sábado querendo a vitória no clássico para dormir na liderança do Brasileirão.

O Galo é o terceiro colocado, com 8 pontos marcados (duas vitórias e dois empates).

Do outro lado, o América-MG quer dar o troco no rival, após perder no meio da semana, pela Libertadores.

O Coelho está em 10º lugar do campeonato, com 6 pontos (duas vitórias e duas derrotas)..

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 1 x 2 Atlético-MG Copa Libertadores 3 de maio de 2022 Goiás 2 x 2 Atlético-MG Brasileirão 30 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO RB Bragantino x Atlético-MG Brasileirão 11 de maio de 2022 20h30 (de Brasília) Atlético-MG x Atlético-GO Brasileirão 14 de maio de 2022 19h (de Brasília)

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 1 x 2 Atlético-MG Copa Libertadores 3 de maio de 2022 América-MG 1 x 0 Athletico-PR Brasileirão 30 de abril de 2022

Próximas partidas