Atlético-MG x América-MG: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa Libertadores 2022

Atlético-MG e América-MG se enfrentam nesta quarta-feira (13), no Mineirão, a partir das 21h (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x América-MG DATA Quarta-feira, 13 de abril de 2022 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Conmebol TV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira (13), no Mineirão. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O clássico mineiro entre Atlético e América terá mais uma página escrita. As equipes vão se enfrentar pela primeira vez na história da Libetadores.

Porém, o Coelho busca quebrar o tabu que já dura há seis anos contra o Galo. Nos últimos 19 jogos, o Alvinegro soma 14 vitórias e cinco empates. No último confronto entre as equipes válido pelo Mineiro 2022, o Atlético-MG venceu por 2 a 0.

Líder do Grupo D, com três pontos, o Galo venceu o Tolima por 2 a 0 na primeira rodada, enquanto o Coelho foi derrotado em casa pelo Independiente del Valle.

Mancini é o novo técnico do América-MG

Nesta terça-feira (12), o América-MG oficializou o retorno de Vagner Mancini ao comando do time após a demissão de Marquinhos Santos.

Mancini deve acompanhar a equipe contra o Atlético-MG, mas o auxiliar fixo do clube, Diogo Giacomini, comandará o time no Mineirão.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Atlético-MG é favorito contra o América-MG nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,44 no triunfo do Galo, $ 3,80 no empate e $ 7,00 caso o Coelho vença.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,05 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 1,75 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 9.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Tolima 0 x 2 Atlético-MG Libertadores 7 de abril de 2022 Atlético-MG 2 x 0 Internacional Brasileirão 10 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PR x Atlético-MG Brasileirão 17 de abril de 2022 18h (de Brasília) Atlético-MG x Brasiliense Copa do Brasil 20 de abril de 2022 19h (de Brasília)

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 0 x 2 Independiente del Valle Libertadores 6 de abril de 2022 Avaí 1 x 0 América-MG Brasileirão 10 de abril de 2022

Próximas partidas