Atlético-MG x América-MG: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa Libertadores 2022

A bola vai rolar nesta quarta-feira (13) para Atlético-MG x América-MG, a partir das 21h (de Brasília), no Mineirão, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. É o segundo duelo entre as equipes em 2022, dois meses após o último encontro entre os rivais, válido pelo Estadual. Na ocasião, o Galo venceu por 2 a 0.

Na rodada de estreia, o Atlético venceu o Tolima por 2 a 0 e está na liderança do Grupo D, com três pontos, enquanto o Coelho busca a primeira vitória na história da competição depois de perder para o Independiente del Valle por 2 a 0.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Mineirão, o Atlético-MG tem como único desfalque Dodô, lesionado, enquanto Mariano, Jair e Nacho devem aparecer entre os titulares.

Do outro lado, o América-MG, que terá o auxiliar Diogo Giacomini no comanda da equipe após a saída de Marquinhos Santos, não poderá contar com Wellington Paulista, com lesão na panturrilha direita, Éder, que finalizou tratamento dentário, e Lucas Kal, com dor no tornozelo.

Possível escalação do Atlético-MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair, Nacho e Zaracho; Keno e Hulk.

Possível escalação do América-MG: Jailson; Patric, Éder (Conti), Iago Maidana e Marlon; Juninho, Alê e Juninho Valoura (Rodriguinho); Everaldo; Pedrinho e Paulinho Bóia.

DESFALQUES

ATLÉTICO-MG:

Dodô: lesionado

AMÉRICA-MG:

Lucas Kal, Wellington Paulista e Berrío: lesionados

ARBITRAGEM

Árbitro: Patricio Loustau - ARG

Assistentes: Ezequiel Brailovsky e Sebastian Raineri - ARG

Quarto árbitro: Pablo Echavarria - ARG

VAR: Hilton Moutinho - BRA

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Atlético-MG é favorito contra o América-MG nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,44 no triunfo do Galo, $ 3,80 no empate e $ 7,00 caso o Coelho vença.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,05 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 1,75 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Mais artigos abaixo

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 9.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Atlético-MG e América-MG será transmitido ao vivo pela Conmebol TV, na TV fechada, nesta quarta-feira. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.