Atlético-MG voltará a se reunir com agentes de Tardelli para buscar acerto

Sem propostas de clubes chineses, atacante considera retorno ao futebol brasileiro

O Atlético-MG segue trabalhando pelo retorno do atacante Diego Tardelli ao clube. De acordo com o portal UOL, os dirigentes do Galo se reunirão com os agentes Giuliano Bertolucci e Beto Fedato para tentar contratar o ídolo da torcida.

Tardelli está sem clube desde o fim do seu contrato com o Shandong Luneng, da China, no fim de 2018. A princípio, o atacante tinha o desejo de seguir no país asiático, mas, sem propostas, já considera uma volta ao clube mineiro.

Pelo Galo, Tardelli acumula 219 jogos, 113 gols e cinco títulos em duas passagens.