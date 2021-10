Atlético-MG vira exemplo na esperança do Cruzeiro em se recuperar

Presidente da Raposa, Sérgio Santos Rodrigues citou o mecenato do arquirrival como modelo a ser seguido eventualmente

A situação no Cruzeiro não é nada boa: o clube mineiro está praticamente sem chances de subir para a primeira divisão do futebol brasileiro, o que o deixaria na Série B pelo terceiro ano seguido, e sua realidade financeira é tão dramática que os jogadores do atual elenco anunciaram uma greve e não estão se apresentando para os treinos.

Enquanto isso, na primeira divisão, o Atlético-MG, arquirrival da Raposa, lidera de forma isolada a Série A e se mantém forte no sonho de conquistar o título que não é seu desde 1971. Na busca para solucionar o drama cruzeirense, o presidente da instituição celeste, Sérgio Santos Rodrigues, fez reuniões com investidores. Embora não tenha conseguido levantar os valores para acabar com a greve dos jogadores, o mandatário revelou que vê justamente no arquirrival o modelo de administração que pode salvar o Cruzeiro.

“Ainda em Portugal, eu me sentei com aquele que é aliado número um do Cruzeiro, o Pedrinho. A gente bateu um papo, ele viu como a situação estava. Ele disse que não abandonaria o Cruzeiro, mas pediu para buscar mais pessoas. A gente fez contato, não falei hora nenhuma com as pessoas que estavam na reunião. Eram três empresários, a reunião foi muito clara. Eu citei o modelo que o presidente do arquirrival”, disse o presidente cruzeirense em pronunciamento oficial.

“Não pedimos valores específicos, falamos o que o Cruzeiro tem de atraso, o que o Cruzeiro precisa para fechar a operação. A gente só vai poder registrar a SAF em dezembro por questões operacionais. Eu convidei essas pessoas para participarem e ficarem perto da gente. Eu cheguei até a falar que, se eles quiserem tomar as decisões, eu nem faço questão de ter votos. Pedi para ajudarem em um nome para o diretor de futebol. Nosso convite hoje foi para isso”, concluiu o mandatário.

Embora também esteja envolto em dívidas, o Atlético-MG conta com um colegiado de mecenas que colocam dinheiro no clube e são os responsáveis por grandes contratações, como as de Hulk e Diego Costa e tantos outros nos últimos anos.