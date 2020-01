Atlético-MG vence em estreia: torcida fica entre a “ilusão e a cornetada”

No primeiro jogo sob o comando de Dudamel, o Galo bateu o Uberlândia por 1 a 0, apesar das dificuldades

O estreou com vitória fora de casa por 1 a 0 sobre o Uberlândia, nesta terça-feira (21), na primeira rodada do .

Quer acompanhar o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Foi também o primeiro duelo sob o comando do técnico Rafael Dudamel, mas o que marcou para os torcedores foram as diferentes reações ao longo da partida. Confira abaixo!

Gol de Fábio : amado e... cornetado!

O lateral-esquerdo Fábio Santos fez o primeiro gol do em 2020, convertendo cobrança de pênalti no primeiro tempo. Mas apesar de ter balançado as redes nem tudo foi elogio para o veterano de 34 anos.

Fábio Santos bate pênati melhor que o Cristiano Ronaldo — Zica (@boliviazica) January 22, 2020

Galo ganhou ✅



Fábio Santos invicto nos pênaltis ✅



Michael gigante defendendo o pênalti ✅



Precisamos de reforços urgentes ✅



SOBREVIVEMOS AO 1º JOGO DO ANO — K🅰️IO FILIPE (@Kaio1908) January 22, 2020

Teve até promessa inusitada!

Se o 1° gol do galo for do Fábio Santos eu coloco foto com minha ex por 1 ano no Twitter — Fábio Santos filho da desgraça (@luscax13) January 21, 2020

A corneta do torcedor

Ver bolt, fábio santos e patric no time titular me deixa TRISTE — galo da depressao (@depreatleticomg) January 22, 2020

Se colocar o Maicon Bolt pra correr atrás de duas tartarugas as duas foge — André Gomide (@Andre_Almeida13) January 22, 2020

Começamos a temporada de fedas xingando Patric td dia nesse site — Shelby (@_littlepaulo) January 22, 2020

Pode ser o primeiro jogo mas me desculpa, Patric e bolt não dá — Arthur (@Arthur_Souza09) January 22, 2020

Ilusão e expectativa com Allan

A vitória construída com gol de Fábio Santos também foi sacramentada graças a um pênalti defendido pelo goleiro Michael, que ganhou elogios dos torcedores, mas foi um lance de Allan que deixou a massa do Galo na expectativa.