O Atlético-MG avançou para acertar com o técnico El Turco Mohamed por duas temporadas, conforme apurado pela GOAL. O treinador está livre no mercado da bola desde que deixou o Monterrey, do México, e tem conversas adiantadas para atuar na equipe.

O argentino deve chegar ao Brasil com três auxiliares: dois assistentes e uma pessoa para a preparação física. O preparador físico Cristiano Nunes ficará no clube, assim como o assistente Lucas Gonçalves e o preprador de goleiros Rogério Maia.

A outra opção, o português Luís Castro, tem multa rescisória de um milhão de euros (R$ 6,33 milhões na coração atual) no Al-Duhail, do Qatar, o que atrapalhou as tratativas. O clube não desejavas desembolsar o valor para contratar um técnico.

A cúpula iniciou conversas com os dois técnicos e recebeu resposta positiva de ambos sobre uma mudança para o Brasil. Entretanto, ficou muito perto de fechar com o argentino Antonio Mohamed.

As tratativas estão bem avançadas, e o argentino já deixou claro que gostaria de se mudar para o Brasil. É possível que o Galo anuncie o acordo com o técnico até a próxima sexta-feira (14).

O Atlético-MG já havia conversado com outros três nomes no mercado da bola, além da dupla. Livre desde a saída do Benfica, Jesus pediu mais tempo para pensar no futuro e optou por não fechar com o Galo neste momento. O técnico recebe cerca de R$ 1,7 milhão por mês até maio por causa do antigo contrato no Estádio da Luz.

Carlos Carvalhal chegou a dar sinal positivo para defender o Atlético-MG nesta temporada. Todavia, recuou da decisão depois de uma conversa com os seus auxiliares. Um membro de sua equipe técnica não queria a mudança para o Brasil por questões pessoais. Carvalhal decidiu seguir no Braga, clube com o qual tem contrato até maio.

Eduardo Berizzo, livre no mercado da bola desde a saída da seleção paraguaia, preferiu não acertar com o Galo neste momento. O clube desistiu da negociação antes mesmo de receber uma resposta definitiva do argentino.