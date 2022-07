Atlético-MG vai tentar Cuca antes de abrir conversa com Renato Gaúcho

Clube teme que o técnico não aceite um contrato de curta duração, até novembro de 2022, mas insistirá por acordo

Depois de demitir Turco Mohamed, o Atlético-MG coloca o nome de Cuca como prioridade. Segundo soube a GOAL, o Galo deseja convidar o técnico para assumir o clube novamente antes de avançar por qualquer outro nome.

O tema é tratado com cautela na alta cúpula pois a diretoria sabe do desejo de Cuca de ficar sem trabalhar até a Copa do Mundo. Uma fonte próxima ao Atlético comentou o tema com à reportagem da GOAL e destacou o fato do treinador ter rejeitado outras equipes ao longo dos últimos meses.

Também há temor pela ideia de oferecer ao técnico um contrato curto, até novembro de 2022, quando se encerra a temporada no futebol brasileiro justamente por conta da Copa do Mundo, que acontece entre novembro e dezembro deste ano.

A saída de Cuca do Atlético, inclusive, foi um decisão única e exclusiva do treinador, alegando questões pessoais no final de 2021. Na ocasião, a diretoria atleticana fez de tudo para manter técnico.

A análise do trabalho do Turco é de que o desempenho ficou muito aquém do que o Atlético apresentava e que houve uma ruptura no que foi criado por Cuca na última temporada. Nas redes sociais, os torcedores fazem campanhas pelo retorno do técnico campeão Brasileiro e da Copa do Brasil 2021.

Sabendo da dificuldade de trazer Cuca novamente, o Atlético-MG trabalha com outros nomes como Renato Gaúcho e Odair Hellmann, que só serão procurados diante de uma negativa do ex-comandante.