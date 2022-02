Atlético-MG tem vendas futuras de Allan, Arana e Guga bloqueadas por dívida com agente

A CBF informou ao Atlético-MG e à Federação Mineira de Futebol (FMF) por meio de mensagem de e-mail que atendeu à decisão da 39ª Vara Cível de São Paulo e bloqueou os direitos econômicos em possíveis vendas de três atletas: o lateral direito Guga, o lateral esquerdo Guilherme Arana e o volante Allan. A ação da entidade é em função do processo judicial movido pelo agente André Cury a fim de bloquear recursos do clube para receber R$ 1,5 milhão pela negociação do atacante Franco Di Santo.

A mensagem foi enviada pela instituição ao clube em 13 de janeiro passado e se refere à decisão tomada pelo juiz Carlos Aleksander Romano Batistic Goldman, datada de 11 de janeiro.

A GOAL teve acesso ao e-mail enviado pela CBF ao clube mineiro. O documento diz que "atendendo à decisão com força de ofício proferida pela 39ª Vara Cível de São Paulo, a Diretoria de Registro, Transferência e Licenciamento de Clubes da CBF (DRT-CBF) informa que o registro dos atletas Guilherme Antônio Arana, Allan Rodrigues de Souza e Cláudio Rodrigues Gomes foram bloqueados no Sistema Gestão Web".

A informação enviada pela CBF foi recebida pelo departamento jurídico do Atlético-MG, que alega que há "flagrante ofensa aos sobreditos princípios, notadamente o da proporcionalidade". Os mineiros alegam que os bloqueios são de expressivos R$ 850 milhões para transferências nacionais e de 110 milhões de euros para transferências internacionais.

Em que pese esse processo tratar apenas de uma negociação, o empresário André Cury cobra outras dívidas do clube mineiro. De acordo com o agente, há pendências pelas negociações do técnico Rafael Dudamel, do zagueiro Frickson Erazo, dos laterais Marcos Rocha, Guilherme Arana e Mansur, dos volantes Rosinei e José Welison, dos meias Vina, Rómulo Otero, Dylan Borrero e David Terans e dos atacantes Luan, Maicosuel Eduardo Vargas, Lucas Pratto, Leandrinho e Denilson. Os valores somados superam os R$ 40 milhões, conforme apurado pela GOAL.

A diretoria do Atlético-MG adota uma postura padrão de não comentar processos em andamento. O clube reconhece a dívida com André Cury e tenta chegar a um acordo sobre os valores.